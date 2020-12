Hackeó la cuenta de Twitter de Donald Trump pero no enfrentará una causa judicial

"Maga2020!". Esa era la contraseña del usuario de Twitter del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hasta octubre de este año, según el hackeo que realizó el holandés Victor Gevers. La noticia se difundió en los medios de Holanda junto a las capturas que realizó de la cuenta del mandatario con 87 millones de seguidores, pero el Ministerio Público Fiscal holandés decidió no presentar cargos penales en su contra, ya que consideró que la conducta que tuvo Gevers la posiciona como un "hacker ético".

"Es la conclusión del Ministerio Público tras una investigación del equipo de delitos de alta tecnología de la policía nacional", afirmó la Fiscalía holandesa hoy mediante un comunicado en el que agregan que Gevers, de 44 años, respetó "los criterios desarrollados por la jurisprudencia" que lo convierten en "un pirata ético".

El Ministerio Público explicó que se trata de un investigador en cuestiones de seguridad y que tras tener ingreso a la cuenta de @realDonaldTrump, de la que solo tomó capturas de pantalla sin ingresar en mensajes o archivos confidenciales del entonces candidato republicano, intentó comunicarse con las autoridades norteamericanas.

Sin embargo, la Casa Blanca y Twitter negaron los informes que señalaron que la cuenta del mandatario estadounidense efectivamente fue vulnerada. "Esto no es absolutamente cierto, pero no comentamos sobre los procedimientos de seguridad en las cuentas de redes sociales del presidente", apuntó el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Judd Deere. En la red social del pajarito señalaeon que no se encontraron "prueba que corroboren esta afirmación".

Maga o "Make America Great Again"

"Lo primero que pensé cuando inicié sesión fue: '¡Dios mío!' Era como que no quería haber podido acceder, especialmente no a una cuenta tan importante", explicó Gevers a la plataforma neerlandesa NV, que publicó las capturas de pantalla hechas durante el ingreso a la cuenta del presidente.



La contraseña descifrada por el "pirata ético" fue "maga2020!", que resulta del acrónimo del lema de campaña de Trump "Make America Great Again" ("Hacer a Estados Unidos grande de nuevo"). Esta no es la primera vez que el hacker holandés accede a la cuenta del presidente estadounidense. En octubre de 2016, él y varios amigos dieron con la contraseña de Trump en una base de datos filtrada por piratas informáticos. "Youarefired", era la contraseña, que signigica "estás despedido", en inglés.

"En Holanda, la piratería es objeto de persecución penal", recordó el Ministerio Público, pero insistió en que el caso de Gevers contiene "circunstancias especiales" que no aplican al procedimiento penal.



Otro de los hallazgos de Gevers fue una base de datos china con información personal y ubicaciones (con coordenadas GPS) de 2.7 millones de habitantes de Xinjang, la provincia más grande del gigante asiático. El hackeo dejó en evidencia cómo el Gobierno chino acumula información personal de sus habitantes.