Messi va por el segundo

El rosarino Lionel Messi irá hoy en busca del premio "The Best" que entrega la FIFA a los mejores de la última temporada, aunque no es el favorito en la ternas que integra. Messi está ternado como "Mejor Jugador" junto al portugués Cristiano Ronaldo (Juventus de Italia), y el polaco Robert Lewandowski, gran candidato a quedarse con el premio luego de llevar a su equipo, Bayern Munich (Alemania), a la consagración en la Liga de Campeones y en el certamen local. La ceremonia de premiación se hará de manera virtual desde la sede que la FIFA tiene en Zurich, Suiza.