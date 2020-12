“Somos": Imaginación queer al poder

Como una tormenta desatada después de un cielo que contenía un estallido inevitable, con esa potencia llegaron a la web de la Casa del Bicentenario más de 500 trabajos, ilustraciones e historietas, para competir en el concurso SOMOS sobre diversidad sexual e identidades que llevó adelante del CNB junto a este suplemento. La convocatoria del concurso coincide con el 10mo aniversario de la promulgación de la ley que permite el matrimonio igualitario. “Somos” es arte, pero también homenaje y justicia.

Las obras llegaron desde todos los puntos del país: CABA, Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Misiones, Tierra del Fuego, Tucumán, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Tucumán, Salta y Jujuy. También hubo ilustraciones e historietas de artistas de Venezuela, Perú, España, Rusia, Brasil, Colombia y Uruguay residentes en la Argentina. Les participantes rankeaban en un amplio rango etario: de 18 a 67 años.

Entre ilustraciones, dibujos digitales, dibujos analógicos y posts digitales, historietas, comics, mangas, collages y fanzines fueron desarrollados en técnicas y soportes variados: digital, pluma y tinta china, estilógrafo, pintura con acrílicos, acuarelas, lápices de colores, tintas y lápiz corrector, se eligieron 50 obras que son las que hoy se pueden navegar en la exposición virtual subida al portal de la institución. De este puñado de obras de elección reñida y sometidas al gusto de un jurado integrado por Federico Baeza (Director del Palais de Glace), Liliana Viola (directora de Soy), Lisa Kerner (fundadora de Casa Brandon), Ese Montenegro y Luciano Vecchio, tres fueron elegidas como las ganadoras de la contienda. Se trata de Respetá mis pronombres, de Femimutancia; Verano de Malena Guerrero y A la luz de Zitro Tinta. Tanto en ellas como en el resto de los trabajos elegidos se puede descubrir una intención narrativa y un énfasis inocultable, casi machacón (necesariamente machacón) sobre la afirmación de esas identidades ninguneadas, bullyneadas o invisibilizadas a lo largo de demasiados años. Cada trabajo cuenta una historia y una afirmación sin rodeos.

Las obras profundizan no sólo en la diversidad sexual sino también en lo que se llama diversidad de cuerpos. De este modo, sacude la simpleza, pero también la contundencia en el trazo del dibujo monocromo de Rocío Arozarena en las que se aprecia enlazadas en un beso que parece tan tierno como apasionado a dos chicas que serían, en otros tiempos, blanco de gordofóbicos. SOMOS no sólo legitima, sino que también honra estos cuerpos. La pintura digital de Marx Bauza destaca por la sutileza en el manejo de la paleta cromática y en la paz que trasudan esos cuerpos de varón que se sostienen como flotando en un mar posible, permitiéndose reposar uno en el otro en lo que podría verse como un acto de firmeza y confianza mutuas. Ellos pueden. ¿Por qué no podrían?

La alegría pop de las chicas al sol de una de las ganadoras, Malena Guerrero, con su dibujo digital Verano confieren al que observa un carnaval de colores saturados que cuentan el cuento sencillo de dos chicas aletargadas al calor del sol que convierte la piel en fucsia y amarillos. Pop, ultrapop. Así, cada historia narra un microrrelato que suma y completa un vacío en la representación de los cuerpos diversos, valga la redundancia, en el “corpus” de la mímesis corporal del arte argentino. SOMOS confirma que así somos, podemos ser, tenemos el derecho otorgado por cada uno de nosotros. Otra vez arte pero tambien reparación. Arte merecedor de premios. Las obras estarán exhibidas en la web de la Casa hasta el 2 de marzo. En el canal de YouTube de la CNB se pueden ver, además, las videoentrevistas con integrantes del jurado, ganadorxs del concurso y el video de la canción “Somos”, cedida por Clara Ajo, música intérprete y compositora, para acompañar la convocatoria.