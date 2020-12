Sputnik V: informaron que los resultados preliminares sobre personas mayores de 60 años "son buenos"

A la espera de la llegada de la vacuna rusa al país para combatir el coronavirus, y tras las declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre el efecto de la Sputnik V sobre personas mayores de 60 años, desde el Ministerio de salud ruso informaron que los resultados preliminares sobre la población de ese rango etario "son buenos".



En las últimas horas, el máximo mandatario de aquel país generó un fuerte impacto al declarar que la vacuna no estaba recomendada para personas de más de 60 años.

"Actualmente, el uso de la vacuna Sputnik V en la práctica médica habitual es posible en pacientes de 18 a 60 años. Para acceder a vacunar a mayores se 60, el desarrollador de la vacuna, el Instituto Gamaleya del Ministerio de Salud de Rusia, está realizando un estudio clínico adicional con la participación de 100 voluntarios mayores de 60 años, que, preliminarmente, muestra buenos resultados", aclaró al respecto Alexey Kuznetsov, asesor del Ministro de Salud de la Federación de Rusia.

Además, el funcionario indicó que "no hubo problemas con la seguridad del Sputnik V entre los voluntarios mayores" y agregó que "el desarrollador de la vacuna está analizando datos clínicos y preparando un informe, sobre la base del cual el Ministerio de Salud tomará una decisión sobre la posibilidad de utilizar la vacuna covid-19 en poblaciones mayores de 60 años". Aquellos resultados y decisiones se informaran después del 20 de diciembre.

Tras el impacto de las declaraciones de Putin, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, consideró que "hay una absoluta distorsión en la traducción" en los medios. "Putin dijo que él tiene 67 años y que no se ha aplicado la vacuna porque por ahora los protocolos son hasta 60 años", explicó Gollan en declaraciones a radio 10.

En ese marco, señaló que "la vacuna Sputnik V es muy segura", y resaltó: "Estamos convencidos de que la vacuna será aprobada de emergencia porque es muy buena".



"Hay que tener rigor científico: normalmente, las vacunas se prueban en distintos grupos de edades. Luego, sale toda la evidencia científica, se aprueba, se autoriza y se registra", contó.



Además, sostuvo que "por protocolo, ni bien se publiquen los resultados en mayores de 60 años, será autorizada la aplicación de la vacuna" e insistió: "Eso es lo que (Putin) comunicó, no que no sirva o no tenga eficacia en mayores de 60".