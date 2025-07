Todavía falta. Hasta el 19 de julio restan diez días de enérgicas discusiones en las que las diferentes fuerzas deberán definir los nombres que integrarán las listas que competirán en las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre. Luego, el 8, aparecerán las distintas narrativas de acuerdo con los resultados. Algo quedará definido: la composición de la Legislatura bonaerense. Y faltará todavía otro paso electoral más, porque el 26 de octubre hay elecciones nacionales y en Buenos Aires vota el 37 por ciento del padrón nacional. Sin embargo, y al menos hasta ahora, los frentes y alianzas que se presentaron empiezan a prefigurar una campaña en la que los protagonistas centrales no serán los candidatos, sino los proyectos que esos hombres y mujeres representan.

Las mamushkas, como se las conoce en sudamérica, originalmente se llaman matrioshkas y son un conjunto de muñecas rusas cuya existencia data de finales del siglo 19. Son muñecas huecas que albergan a otras dentro suyo. Pueden ser tres, cuatro, cinco o más. Multicolores, por lo general el tamaño varía pero el aspecto de las muñecas se parece.

Detrás de grandes vestimentas, los frentes electorales que se presentaron en la provincia de Buenos Aires ya se platearon una estrategia que tiene como objetivo atacar a la mamushka originaria, como si fuera el núcleo de las otras. Para hablar de las dos fuerzas más importantes, el peronismo por un lado y el mileísmo por el otro.

La estrategia por la negativa, una regla en las peleas electorales de los últimos años, empezará por desechar la discusión entre candidatos. Será un turno electoral con pesos pesados, nombres fuertes de la política provincial y nacional que pondrán la cara en una campaña que durará poco menos que dos meses. Sus nombres importarán sólo como encarnación de lo que cada uno representa. Para los votantes y para la construcción que quiera o pueda hacer el adversario.

Hace ya rato que Javier Milei eligió como enemigo público número uno al gobernador Axel Kicillof. Al Presidente le resulta cómodo apuntar contra el bonaerense, que también se siente a gusto sobre un ring en el que dos modelos antagonizan con una naturalidad inmejorable. Para uno y otro, los candidatos opositores no serán, usando nombres totalmente aleatorios, Sebastián Pareja o Diego Santilli, y tampoco Gabriel Katopodis o Mario Ishii. Todos terminarán siendo, respectivamente, el candidato de Milei y el candidato de Kicillof. Pero la historia no termina ahí.

Aunque el nombre mamushka o matrioshka es un derivado de la palabra matryona, que significa madre o matrona, las figuras no necesariamente tienen que ser mujeres. De hecho, mamushkas con figuras de líderes políticos comunistas fueron algo muy común de encontrar en la Unión Soviética de finales del siglo pasado. El significado más común que se le otorga está relacionado con la maternidad, con la unión y la protección.

La política de los grandes frentes habilita la aparición de armados con muchos matices, con representantes de vertientes que hasta apenas minutos antes de estampar la firma en el documento para presentar a la Justicia Electoral renegaban de su cercanía con sus aliados. Pero de repente, porque las campañas electorales en general disciplinan, los otrora adversarios empiezan a protegerse mutuamente. Será en ese momento que los adversarios se encargarán de recordar que los otros estuvieron peleados y apelarán al archivo. Como para molestar y presentar al contrincante al estilo de una ensalada poco confiable a futuro.

En la campaña bonaerense 2025 será común escuchar críticas a la convivencia entre los representantes del jefe de Gobierno Jorge Macri y quienes responden directamente a los hermanos Javier y Karina Milei, que vienen de empujar al PRO a su primer porrazo electoral en la historia de la Ciudad de Buenos Aires, cuna del partido amarillo. El retruco vendrá con la exacerbación violeta de las dudas sobre el frente peronista provincial, ese que obligó a Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa a reunirse tres días seguidos en La Plata para, por lo menos, acordar las condiciones del armado del frente. Pero no termina ahí.

La última capa, el corazón de la mamushka, quizás se hubiese resuelto con Cristina Fernández de Kirchner siendo parte de algunas de las boletas que aparecerán en el cuarto oscuro de la elección bonaerense. Al menos en parte, porque la elección se divide en ocho secciones diferentes, sus opositores podrían haber apuntado directamente a ella, sin formulaciones explicativas demasiado complejas. Ahora será distinto. Será tan sólo un slogan. “Kirchnerismo o libertad”, como lo proponen desde la Casa Rosada, y también su variante de "Partido del Estado o libertad".

Ya lo hicieron los libertarios en la elección porteña, cuando limpiaron al PRO de una discusión que decidieron polarizar ante una eventual victoria de Leandro Santoro que, según instalaron con bastante éxito, hubiese representado la “vuelta del kirchnerismo” a un distrito que nunca gobernó. Funcionó una vez y en el equipo violeta que ahora también suma a los amarillos no dudan que puede volver aplicarse. Para ellos no importará el candidato, ni tampoco un Kicillof decidido a hacer campaña aunque no sea postulante, porque en el fin de camino plantearán una batalla contra el kirchnerismo.

Los acuerdos en el peronismo contemplan una campaña que, al menos en uno de sus aspectos, apunte contra los efectos negativos de la gestión nacional sobre la provincia de Buenos Aires. Frente al peronismo habrá una mamushka con varias muñecas. Una representa, naturalmente, a Milei. Pero allí no termina. Hay una muñeca con la cara de un referente que silba bajito pero habilita cada uno de los movimientos que se fueron ejecutando en el armado: Mauricio Macri.

Como la imagen de Macri suele presentarse como la de un político en decadencia, en el peronismo, pero también en la izquierda y en parte de sus viejos aliados del radicalismo o la Coalición Cívica, todavía no le terminan de cobrar la importancia de su apoyo al proyecto libertario en el año y medio de gestión del Presidente. No sólo por el empuje que le permitió a Milei calzarse la banda presidencial. También por el apoyo casi irrestricto que la porción de legisladores nacionales que todavía le responden brindó a la bancada violeta en el Congreso.

Aunque el acuerdo lo esconda, Macri también será apuntado en la campaña peronista contra La Libertad Avanza. Sin embargo, también habrá mamushkas sin cara. En el fondo, los dos únicos hombres que lograron vencer al peronismo en una elección presidencial durante la última década, en 2015 y 2023, serán presentados como “herramientas del poder real”, la figura final contra la que apuntarán los disparos discursivos de profundidad de la campaña peronista. Un poder real cuyos efectos el peronismo ya fue graficando en los últimos tiempos: el freno a la obra pública, la deuda impagable con el FMI, la caída en los ingresos, la pérdida de soberanía, la dependencia y, también, la proscripción de CFK.