Una trabajadora de salud estadounidense tuvo una reacción alérgica a la vacuna de  Pfizer-BioNTech

Una trabajadora de la salud sufrió una reacción alérgica grave al recibir la vacuna contra el coronavirus elaborada por los laboratorios Pfizer-BioNTech. La mujer, que vive en Alaska, fue hospitalizada y se encuentra estable. La farmacéutica y las autoridades estadounidenses trabajan en conjunto para determinar las causas del hecho y se desconoce si la trabajadora padecía de alguna alergia.

“Todavía no tenemos todos los detalles del informe de Alaska sobre posibles reacciones alérgicas graves, pero estamos trabajando activamente con las autoridades de salud locales para evaluar el caso”, dijo un portavoz de Pfizer a The New York Times. Asimismo aseguró que la empresa está comprometida a analizar aquellos reportes sobre reacciones alérgicas luego de la vacunación. “Los supervisaremos todos y actualizaremos el texto de la etiqueta si es necesario”, agregó.

El representante de Pfizer afirmó que la trabajadora de la salud afectada no había sufrido anteriormente reacciones a ningún medicamento, aunque se desconoce si padecía alguna alergia.

Si bien todavía no se dieron a conocer los efectos que la sustancia le produjo a la mujer, funcionarios de Salud locales informaron que los síntomas se presentaron antes de que pasaran 10 minutos de que recibiera la inyección.

Cabe destacar que, durante el ensayo clínico de la vacuna de Pfizer (que incluyó a 44 personas), los voluntarios eran excluidos si tenían antecedentes de reacciones alérgicas a las vacunas o a componentes del inmunizante contra la covid-19.

Aunque en el ensayo no se encontraron problemas de seguridad graves, tanto los organismos reguladores de los países como la compañía farmacéutica monitorean qué efectos tiene la vacuna y, especialmente, si hay casos con consecuencias adversass.

En el Reino Unido, el primer país que comenzó la vacunación masiva de su población, dos trabajadores de la salud presentaron reacciones alérgicas similares a las reportadas en Estados Unidos. Ante esta situación, el gobierno británico recomendó a la población que evitara recibir el antídoto si tenían antecedentes de alergias graves.

Mientras tanto, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, según sus siglas en inglés) emitió una aprobación de emergencia para la vacuna con la advertencia de que las personas que hayan experimentado alergias a los ingredientes que contiene deben evitarla.

Estados Unidos, el país con más víctimas de la pandemia, empezó a vacunar esta semana a 3 millones de personas. Si se aprueba la vacuna elaborada por la farmacéutica Moderna, el gobierno estadounidense espera llegar a vacunar a 20 millones de personas antes de fin de año.