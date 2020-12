Clásicos en vivo y en vinilo

Hace unos meses, Charly García, David Lebón y Pedro Aznar comenzaron a coquetear online: “Todavía no nos vamos a juntar con Seru Giran, pero bienvenidos a nuestras redes”, advertía Lebón en uno de los videos que circularon por Instagram y Twitter. En ese contexto entra la reedición de No llores por mí, Argentina (1982), la histórica despedida de la banda en Obras. Pero no es el único disco en vivo clásico que tendrá reedición en ese formato: Comfort y música para volar: MTV (Un)plugged, de Soda Stereo, se lanzará el 21 de enero. El disco será doble y contará con una remezcla a cargo de Eduardo Bergallo.