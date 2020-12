La soja trepó a su mayor valor desde 2014 en Chicago

El precio de la soja escaló este viernes casi US$ 7 en el mercado de Chicago y alcanzó valores máximos en seis años y medio, pór especulaciones de que, a raiz del clima seco en Sudamérica, cabría esperar recortes en las estimaciones de producción en la región.



El contrato de enero de la oleaginosa avanzó 1,56% (US$ 6,89) hasta los US$ 448,27 la tonelada, a la vez que el contrato de marzo se incrementó 1,53% (US$ 6,80) para concluir la jornada a US$ 449,74 la tonelada. Se trata de su valor más alto desde mediados de 2014.



Según indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los operadores consideran "inciertas" las lluvias pronosticadas para la región para el corto plazo, lo que "amenaza la cosecha en tiempos en lo que la demanda mundial se mantiene robusta".



El analista de la Bolsa Tomás Rodríguez Zurro dijo a Télam que desde hace unos meses "el mercado viene siguiendo con preocupación la evolución del clima en Sudamérica, en particular, porque es un año Niña", en referencia al fenómeno climático que afectaría las temperaturas y los patrones de precipitación, lo cual se traduce en un "clima seco".



"En Brasil, en el Mato Grosso, su principal zona productora, hubo un gran retraso en la siembra por faltante de agua en el primer metro de suelo", advirtió Zurro.



Por su parte, los pronósticos de bajos stocks estadounidenses en medio de una creciente demanda tanto interna por parte de los procesadores, como así también para la exportación sumaron a las presiones alcistas.



"En los últimos informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) se vienen recortando los stocks y que los mismos quedarían en un mínimo histórico", concluyó Rodríguez Zurro.



Sus subproductos siguieron la tendencia alcista del poroto, con una suba del 1,91% (US$ 8,38) de la harina hasta los US$ 446,98 la tonelada, mientras que el aceite lo hizo por 0,35% (US$ 3,09) para concluir la jornada a US$ 883,88 la tonelada.





A su vez, el maíz avanzó 1,15% (US$ 1,97) y se ubicó em US$ 172,24 la tonelada, debido a la preocupación por el clima seco en Argentina y Brasil, y el temor a mayores recortes productivos en dichos países.



"Si bien se esperan lluvias en Brasil para la próxima semana, el pronóstico extendido indica que el clima seco y cálido retornará, especialmente en el sur del país", indicó la BCR.



Por último, el trigo cayó 0,08% (US$ 0,18) y se posicionó al cierre de la jornada a US$ 223,49 la tonelada, por toma de ganancias por parte de los operadores tras la suba de 1,7% que se dio ayer en la plaza bursátil.