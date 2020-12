Copa Maradona: Newell's se impuso por 3-0 frente a Godoy Cruz

Newell's Old Boys logró un amplio este sábado ante el alicaído Godoy Cruz por 3 a 0, en el estadio Malvinas Argentinas, de Mendoza, por la segunda fecha de la zona B de la Fase Complementación, que lidera con 6 unidades, de la Copa Diego Armando Maradona.



Maximiliano Rodríguez y Tomás Badaloni (GC), en contra de su valla, marcaron en el primer tiempo para el vencedor, que cerró la goleada por medio de Alexis Rodríguez, en el segundo período.



Previo al inicio del partido se efectuó un minuto de silencio en homenaje a la memoria del joven futbolista de las divisiones menores de Independiente Rivadavia Brian Kevin Lacroux, de 18 años, que falleció esta madrugada en un trágico accidente de tránsito que enlutó a todo el ambiente futbolístico mendocino.



En cuanto al encuentro, desde el comienzo tomó el protagonismo Newell's, que al correr de los minutos fue creciendo en su accionar ofensivo ante un adversario que no lograba afirmarse en el campo.



Así primero avisó 'Maxi' Rodríguez, con una llegada por izquierda que definió con un tiro rasante que contuvo Roberto Ramírez (9 min); y abrió el marcador más tarde en una buena combinación con su primo Alexis, otra vez por el sector izquierdo superando esta vez la resistencia del guardavalla de Godoy Cruz (23 min).



En su afán por buscar la igualdad, la defensa mendocina desnudó mayores inconvenientes en las marcas, lo que facilitó las réplicas de equipo rosarino.



Para colmo de males para los dirigidos por Diego Martínez, en un córner ejecutado por Mariano Bíttolo, cargó Julián Fernández y en el intento de despejar el centrodelantero Badaloni cabeceó venciendo a su propio arquero (36 min).



A partir de ese momento, todo se le hizo muy cuesta arriba al conjunto 'tombino', que aún no pudo ganar desde que tomó la conducción el exentrenador de Estudiantes de Buenos Aires, al inicio de la temporada -sumando 6 derrotas y 2 empates-.



Posteriormente, a poco de comenzado el segundo período, los dos equipos quedaron con un jugador menos por la expulsión, primero, del zaguero Leonel González, del local (1 min), y pronto el mismo camino al vestuario siguió el volante Pablo Pérez, del visitante (3 min), los dos por doble amonestación.



Aunque en el caso del rosarino, como en otras ocasiones, la segunda amarilla se debió a una falta infantil.



La situación no modificó las características del primer tiempo, salvo que Newell's transformó su superioridad en una goleada con el tercer tanto señalado por Alexis Rodríguez (17 min).



En una escapada por la franja central, al ingresar al área definió con un remate rasante haciendo pasar la pelota por entre las piernas de Ramírez, que salía a cubrir la entrada del extremo izquierdo 'rojinegro'.



Sin mucho esfuerzo, imponiendo su jerarquía, los del Parque Independencia sumaron su tercera victoria consecutiva -incluyendo el último partido de la primera fase- y son líderes de la zona B de la Fase Complementación con 6 unidades.



Mientras que la nueva caída deja en jaque la continuidad del técnico Diego Martínez al frente de Godoy Cruz.



Por la próxima fecha, los de Mendoza enfrentarán a Racing, en Avellaneda, el domingo 27 a las 17.10, y Newell`s recibirá, el martes 29 a las 19.20, a Central Córdoba de Santiago del Estero.