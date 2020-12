Copa Maradona: Talleres y Atlético Tucumán no se sacaron ventaja

Talleres de Córdoba y Atlético Tucumán igualaron este sabádo 1 a 1, en encuentro disputado en el estadio Mario Alberto Kempes correspondiente a la segunda fecha de la zona Campeonato B de la Copa Diego Maradona. El delantero visitante Javier Toledo abrió el marcador a los 7 minutos de juego, de penal, mientras que Mateo Retegui igualó para el local a los 28 minutos del segundo tiempo.



Rápidamente se puso en ventaja el visitante con el penal muy bien ejecutado por Toledo a los 7 minutos de juego, remate que llegó luego de que Nahuel Tenaglia bajara en el área al propio Toledo.



Con el resultado adverso la ‘T’ no lograba acomodarse en el campo y sufría la presión del ‘Decano’, que recuperaba rápido la pelota con un gran trabajo de Cristian Erbes, pero no generaba real peligro en el arco rival.



Pasada la media hora de juego el local comenzó a encontrar su mejor juego, con juego asociado y un gran despliegue de Federico Navarro en el medio, logró posicionar el juego en campo rival y llegaron las primeras acciones de peligro.



Tras un cabezazo de Diego Valoyes la pelota le quedó a Franco Fragapane, pero tapó Cristian Luchetti contra el palo izquierdo, y más tarde el experimentado arquero le contuvo un remate a Retegui, que había entrado sin marca por el medio, en las dos primeras acciones de riesgo de los ‘albiazules’, y luego lo perdió Rafael Pérez cuando mandó la pelota sobre el travesaño.



El primer tiempo terminaba complicado para Talleres, que estaba en desventaja y había perdido a Marcos Díaz, que salió lesionado y le dio la chance de ingresar al debutante arquero Joaquín Blázquez.



Salió con todo la ‘T’ en el complemento, con un incisivo Valoyes comenzó a encontrar espacios en el ataque, ayudado por la claridad que aportó el ingreso de Joel Soñora.



A los 28 minutos apareció Retegui, que con un cabezazo preciso en el primer palo venció a Luchetti para poner el 1 a 1, y así concretar su primer gol para el elenco cordobés.



Tuvo alguna chance más Talleres en los pies de Valoyes, pero el colombiano no pudo definir con precisión, y el juego fue bajando en ritmo y sin peligro para los arcos.