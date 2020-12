La pulseada por las PASO 2021

A poco más de diez días de terminar el año aún hay incertidumbre sobre el futuro de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias del año que viene. El proyecto para la suspensión de las PASO fue presentado oficialmente el 11 de diciembre en la Cámara de Diputados por el legislador tucumano, Pablo Yedlin, y cuenta con el respaldo de al menos 19 gobernadores. El Poder Ejecutivo, en tanto, no da certezas sobre el posible tratamiento de este tema en sesiones extraordinarias. Si bien hay una regla implícita de que la Ley Electoral no se modifica en año de elecciones, los gobernadores apuestan a que la normativa se trate a principios del año que viene por la situación excepcional que se vive por la pandemia de coronavirus. Dentro del oficialismo hay posiciones encontradas y algunos sectores ya se posicionaron en contra de la suspensión de la instancia electoral crada por el Congreso en el 2009 bajo el gobierno de Cristina Fernández.

"En diciembre no se puede tratar porque el proyecto no tiene tratamiento en comisión todavía. Pero entre cambiarlo en enero, febrero o marzo no creo que haya mucha diferencia", aseguró Yedlin en diálogo con Página/12. "Se tiene que tratar en comisiones y lograr todos los acuerdos posibles, pero de los 24 gobernadores hay 19 que opinan que hay que suspenderlas. Ellos hablaron con el Presidente sobre el tema y él les dijo que lo presenten en la Cámara, así que quizás lo pone como tema de extraordinarias y se trata en enero", estimó el diputado tucumano cercano al gobernador de la provincia, Juan Manzur. En ese marco, aseguró que "incluso si no fuera un tema de extraordinarias, se puede tratar tranquilamente en marzo".

Según explicó Yedlin, los gobernadores plantean tres motivos para suspender las primarias del año que viene: "la primera es que la PASO no son un mecanismo efectivo en Argentina para definir las fórmulas en general. No sirven. Segundo, que es una elección muy particular, en un año muy particular --una elección intermedia en un año pandémico, con una grave situación de crisis--; y tercero, que estaríamos ahorrando 9 mil millones de pesos de los 17 mil millones presupuestados para la elección del año que viene. Más de la mitad de lo presupuestado está destinado a la PASO", indicó.

Desde el Gobierno Nacional la respuesta, por ahora, es el silencio y todo indica que el Ejecutivo no incluiría este tema en las sesiones extraordinarias. Sin embargo, al tratarse de un contexto que no puede ser interpretado como un año electoral cualquiera, el proyecto podría avanzar durante 2021. Todo dependerá, fundamentalmente, de la evolución de los casos de contagios y de la efectividad y celeridad de la vacunación. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se manifestó en esa línea al decir que "lo determinante es la situación sanitaria. Nuestro régimen electoral está dado, no hay que discutirlo de nuevo, pero es un año complicado". Para Kicillof, además, la discusión no debe realizarse "en base a conveniencias políticas de determinadas fuerzas sino estudiarlo desde lo real".

Más allá de la postura de los gobernadores que quieren suspenderlas --entre los que están Raúl Jalil (Catamarca), Ricardo Quintela (La Rioja), Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Manzur-- dentro del Frente de Todos hay posturas contrapuestas. El Movimiento Evita, por ejemplo, emitió un comunicado en el que pidió que se lleven a cabo las PASO el año próximo. En el escrito destacaron "la imprescindible necesidad de mantener el funcionamiento pleno de las PASO, instrumento diseñado para promover la renovación de la política y democratizar nuestra institucionalidad”.

"Nosotros formamos parte de una coalición muy diversa y no todos pensamos igual en todos los temas", resaltó Yedlin. Luego, el diputado que representa la postura de los 19 gobernadores deslizó que "puede ser que a la provincia de Buenos Aires le convenga realizar la PASO, o también a todas las provincias que tienen elecciones provinciales el año que viene por una cuestión de logística".

Yedlin destacó que "hay muchos motivos que pueden hacer que sea distinta la postura en cada provincia y es lógico que sea así, pero estamos hablando de que 19 gobernadores han apoyado esta idea", subrayó. "Es una postura mayoritaria, pero hay que ver qué provincias se oponen porque en diputados tenemos la proporción vinculada a la cantidad de población y si las provincias que están en contra son muy grandes, como provincia de Buenos Aires, CABA o Santa Fe, sería un problema. De todos modos nos parecía importante plantearlo", puntualizó. "Nosotros creemos que esto se va a tratar y no importa si es el año que viene", concluyó.

El proyecto para la suspensión de las PASO también generó discusiones dentro de la oposición. Desde Juntos por el Cambio de la Ciudad y provincia de Buenos Aires, manifestaron --a diferencia de lo que decían hace un año-- que las PASO no deben suspenderse. El ex ministro del interior, Rogelio Frigerio, aseguró que "Juntos por el Cambio está en contra de la suspensión de las PASO", y que son "una muy buena herramienta para la competencia interna de las fuerzas políticas". Sin embargo, otros dirigentes del mismo espacio buscan avanzar con un proyecto impulsado por el diputado PRO, Pablo Tonelli --presentado en 2019 y que todavía mantiene estado parlamentario-- para suprimir las primarias de forma definitiva.