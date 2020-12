Terry, un museo de la democracia que se apropió la dictadura 

La historia oficial del Museo Nacional Terry, ubicado en Tilcara, en Jujuy, señalaba que su creación fue 1956, como un gesto de la dictadura autodenominada Revolución Libertadora, que encabezó Pedro Eugenio Aramburu. Sin embargo, una reciente investigación que llevó adelante la nueva dirección de la institución, a cargo de Juan Muñoz, encontró documentos que ratifican que su fundación sucedió durante la presidencia de Juan Domingo Perón, como parte del Plan Quinquenal de ese gobierno.

Además, con la versión oficial, todo indicaba que el artista "José Antonio Terry, fallecido en 1954, había muerto sin conocer la noticia", dijo Muñoz a Salta/12. Pero los documentos que salieron a la luz exhiben lo contrario. El primer hallazgo que les permitió reconstruir la identidad de la institución sucedió mientras el equipo del Museo trabajaba en su archivo. "Dimos con un artículo del diario La Mañana, de Mar del Plata, de 1953", contó Muñoz. Era una entrevista al artista en la que expresaba estar "agradecido por el reconocimiento (...) contenido en el decreto suscripto por el presidente Perón, acordando la creación del museo”.

Ese hallazgo les permitió seguir encontrando documentos que reafirmaron que el Museo Regional de Pintura José Antonio Terry "no fue fundado en dictadura, sino durante la democracia".

Entre los descubrimientos, dieron con Ley Nacional 13.491, sancionada el 30 de septiembre de 1948, y que fue ratificada por Perón el 14 de diciembre de 1952. La ley, que formaba parte del Plan Quinquenal del peronismo, disponía obras de infraestructuras en todo el país. En el caso del Museo, se destinaban fondos para la adquisición de un edificio, preveía ampliaciones y la entrega de material de enseñanza por una suma de $100 mil. Para ese entonces, ya era nombrado como museo regional.

Les trabajadores del Museo Nacional Terry

"En ese tiempo Terry aún estaba vivo y pudo conocer la decisión del Gobierno Nacional de adquirir su casa y su obra", contó el director. El artista estaba radicado en Mar del Plata junto a su esposa Amalia Amoedo, quien lo acompañaba en el tratamiento por sus problemas de salud, a los que se sumaba la sordera y dificultades en el habla que Terry tenía desde su infancia.

Terry nació sordo en Buenos Aires, el 17 de marzo de 1878, en el seno de una familia acomodada. Además de destacarse por sus obras, tuvo una importante acción como fundador de los movimientos asociativos de los sordos argentinos. En 1922, se asentó en Tilcara, donde retrató a personajes populares, como “El tuerto del Pucará”:



El dato histórico obtenido por los trabajadores del Museo "cambia la biografía de Terry, la historia del Museo y su identidad" porque "el pasado viene a iluminar el presente", subrayó Muñoz. Todo el proceso de investigación se dio durante el aislamiento y con sólo unos meses de gestión por parte del director, pues asumió con el inicio del gobierno de Alberto Fernández. Antes fue director por 44 años Francisco Tinte.

Aprovechando que el Museo estaba cerrado por las medidas de aislamiento, trabajaron entre junio y septiembre. Lo hicieron junto Adrián Cabrera, trabajador del Museo, y bajo el asesoramiento a distancia del equipo de la Dirección Nacional de Museos y la Dirección de Gestión Patrimonial del Ministerio de Cultura de la Nación.

"Luego de ese artículo que disparó la hipótesis de investigación, empezamos a leer cada documento del archivo, a mirar cada fotografía, buscando rastros de esta noticia", narró el director. Para él, existió "una justicia del tiempo" porque la ley de 1948 que verdaderamente da origen al Museo fue promulgada por el Congreso de la Nación el 22 de octubre, fecha en que actualmente se celebra el Día Nacional del Derecho a la Identidad.

También se halló la copia del Decreto Presidencial 24.218, firmado por el presidente Perón, el 14 de diciembre de 1953. Allí "reafirma la decisión de crear el Museo y amplía el presupuesto en un 50%", relató Muñoz. Además, se encontraron más artículos periodísticos donde se menciona esta información, y "también cartas entre Amalia Amoedo y Félix Leonardo Pereyra, primer director del Museo, donde constan estas gestiones y estas fechas".

Todo esos hallazgos "nos permitieron comprobar de forma definitiva lo que pensábamos". El último paso fue corrobar toda la documentación reunida con infoleg, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.



Ejercitar la memoria

El increíble hallazgo sin dudas significó un vuelco en las historias oficiales que están teñidas, en su mayoría, por los procesos dictatoriales que sufrió el país. Por eso, para Muñoz, la noticia "permite ejercitar la memoria, recordar que en nuestro país tuvimos gobiernos militares que a través de distintos mecanismos procuraron borrar la historia, apropiándose sistemáticamente de bienes, obras, instituciones, hechos y personas".

Señaló también que saber el momento exacto en que fue creado el Museo Regional, posibilita reconocer que "no fue una acción aislada". "Fue parte de un plan de infraestructura pública federal, de una política cultural que buscaba la inclusión, la participación, el desarrollo y la mejora en la calidad de vida de los argentinos y las argentinas", dijo el director.

Con la ley 13.491, además de la creación del Museo, también se dispusieron otras obras para Jujuy. Entre ellas, estaciones de ferrocarril, hospitales, escuelas, bibliotecas, hogares de ancianos, usinas, redes de agua potable, clubes, hoteles, parques, sindicatos, rutas, diques y puentes. Hasta la propia construcción del puente de Tilcara estaba incluida.

"Podemos decir que fue una política cultural en el sentido más amplio, puesto que vino a transformar profundamente la cultura: la forma en que las personas trabajaban, se comunicaban y trasladaban, su economía, el acceso a los servicios básicos, a la educación, al arte y a la salud", enfatizó el director. Con ello, consideró que "el pasado nos pone delante el desafío de seguir concretando esa misión".



Un museo abierto, inclusivo y plural

La nueva identidad del Museo Terry "refuerza y da un nuevo sentido a una idea que ya venimos desarrollando", dijo Muñoz, dado que en estos meses de gestión se trabajó desde las bases de "un Museo abierto, inclusivo, plural, que sale al encuentro de su comunidad". Aseguró que esto puede lograrse promoviendo el diálogo entre "la colección y la cultura popular" y "el pasado y el presente".

Se trata de "un Museo que la comunidad habite, que sienta propio como siente propios el puente, el parque o el hospital a los que dio lugar la misma ley". Además, señaló que como institución especializada en la cultura, en el patrimonio y la historia, "debe ser un espacio que investiga y cuestiona su colección, su archivo, su historia y también su institucionalidad".

En el audiovisual Terry, museo en democracia, Nancy Catallano, integrante del Centro Vecinal de Jeulla y de la Cooperativa Huella Ancestral, dice: "creo que los museos tienen que vivir con las comunidades, vivirla para poder después escribirla y transmitirla porque una no puede escribir algo que no lo vive, que no lo siente".