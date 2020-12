"Cambiar la mentalidad de los efectores de salud para garantizar abortos sencillos"

A una semana de que el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) pase por segunda vez por el Senado de la Nación, feministas de Salta realizaron una conferencia de prensa frente a la Legislatura informando sobre las acciones en la previa y la vigilia y visibilizando las razones por las que se reclama el acceso a este derecho.



En esa instancia Aranzazú Guevara, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, habló de la necesidad de contar con médicos y enfermeros respetuosos del derecho a maternar. Destacó que, si se sanciona la ley, lo que viene es la implementación en todos los niveles, donde incluyó a las universidades, dado que son las formadoras de médicos. Dijo que hoy se evidencia que la mayoría de los profesionales "no están formados" para reconocer y garantizar el derecho al aborto. "Lo único que les enseñan es a hacer legrados y son prácticas sumamente masivas y peligrosas", señaló.

En esa línea dijo que es imprescindible "cambiar la mentalidad de los efectores de salud para que puedan garantizar abortos sencillos ni invasivos". Expresó que estos procesos no generan complicaciones psicológicas porque "la clandestinidad del aborto es la que genera esas complicaciones psicológicas que normalmente se hablan".

Guevara destacó que en Salta, igual que en otras provincias, existen leyes que no se cumplen. Tal es el caso de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), "las niñas que no tienen por qué ser madres, deberían poder acceder a los abortos no punibles", aseguró.

Sostuvo que ese impedimento se da porque hay médicos y médicas "que todavía no garantizan esos derechos, aunque sabemos que hay quienes sí", y consideró que la legalización del aborto también permitiría acompañar a estos profesionales "que están dispuestos a garantizar derechos", posibilitando que lo hagan en mejores condiciones y que, a su vez, puedan mermar los persecuciones que sufren por no declararse objetores de consciencia.

Asimismo, indicó que la legalidad de la IVE es importante por la preocupante cantidad de egresos hospitalarios por abortos inseguros. En Salta, se notificaron 3.226 internaciones por año. En ese sentido, Guevara dijo que de lograrse la aprobación se "descomprimiría el sistema de salud", debido a que la interrupción legal estipulada hasta la semana 14, puede hacerse mediante un proceso ambulatorio.

Explicó que la práctica de la interrupción es sencilla por el avance en la tecnología, que permite que sea medicamentoso. "Si se legaliza también se podría hacer mucho más sencillo, porque se podrían producir estatalmente las pastillas del Misoprostol y eso bajarían los costos del aborto", ejemplificó.

Socorro y consejerías

Mientras se espera el tratamiento en el Congreso, los abortos clandestinos siguen ocurriendo. Las organizaciones feministas han suplantado la ausencia de la política estatal, evitando que crezca el número de mujeres y personas con capacidad de gestar que mueren por abortos inseguros.

"Sabemos que hay varias organizaciones que brindan la información para acceder a este derecho negado", dijo en la conferencia Mónica Rodríguez, también integrante de la Campaña Nacional. Por eso, afirmó que hay que darle el peso social y político al debate, "sabiendo que hasta ahora las organizaciones, como el socorrismo o las consejerías comunitarias de Salta, están comprometidas" en la garantía real del derecho.

Rodríguez destacó que estas organizaciones trabajan para que las personas que decidan pasar por los procesos de interrupción, no lo hagan solas, sino que sepan que "decidimos abortar en comunidad". Consideró que esa es una de las mayores herramientas que tienen y que se sostiene en las bases de la sororidad y el compañerismo que brindan, que contrarrestan la soledad en la que muchas mujeres deben afrontar la circunstancia de un embarazo no deseado y su interrupción. "Muchas se encuentran solas porque no lo pueden hablar con sus familias o con sus parejas porque florece la expectativa de culpa, de discriminación y de la aparición de nuevas violencias".

Radio abierta

Ya con la media sanción en Diputados y con el dictamen favorable que salió la semana pasada en el Senado, sólo se espera el tratamiento y votación del 29 de diciembre. Desde Salta, se anunció que la vigilia para ese día comenzará a las 10. Hoy habrá una radio abierta desde las 17 en la plaza 9 de Julio con la intención de dialogar con la comunidad salteña.

La referente del Plenario de Trabajadoras de Salta, Gabriela Jorge, dijo que el escenario en la Cámara Alta "viene más complicado", pues se espera una votación mucho más reñida y que al parecer, se definirá en el último minuto de la sesión porque hay legisladores que se mantienen en una postura indefinida. El "poroteo" marca 34 votos a favor y 34 en contra, con 3 indecisos.

Por Salta, un voto verde está garantizado de la mano de la senadora del Frente de Todos Nora Giménez. Mientras que uno de los referentes del oficialismo nacional en la provincia, Sergio Leavy, votaría en contra, al igual que el senador de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Romero. Ambos repetirían los votos que emitieron en 2018, con la diferencia de que Leavy ocupaba entonces la banca de diputado.

Jorge enmarcó las expresiones de senadores en contra del proyecto dentro de una "ofensiva clerical" y sostuvo que es necesario "ganar las calles" y "tener una vigilia que duplique la movilización que hemos producido hasta acá". En la jornada del 10 de diciembre se reunieron más de 500 personas en la ciudad de Salta, y también se llevaron adelante actividades en localidades como Orán y Cafayate.

"Entendemos que la única manera de garantizar el aborto legal, seguro y gratuito, es que el movimiento de mujeres tome en sus manos esto, lo desenvuelva en una acción directa y copemos las calles", afirmó Jorge. Por eso, la radio abierta que se realizará hoy habilitará al diálogo con los salteños y salteñas para comprender "que no es solamente un tema del conjunto de mujeres y de las personas con capacidad de gestar, sino que es un problema que atañe al conjunto de la sociedad".

La referente dijo que la intención de hoy "es abrir una profunda deliberación en la población y ganar las calles", con la convicción de que las consignas de educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, son pilares fundamentales en ese sentido, sumado a que "también estamos defendiendo el derecho a maternar".

Jorge recordó que, de aprobarse el proyecto, todavía quedará la pelea por la reglamentación y por eso "es importante jugarnos el todo por el todo para que este 29 seamos una vigilia completamente masiva". Ese día las actividades se iniciarán a las 10. A partir de las 15 comenzará la transmisión de la sesión en pantalla gigante, habrá feria feminista, fútbol y la intervención de distintos artistas durante la vigilia.