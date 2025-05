Luego de los anuncios del Gobierno nacional sobre la relajación de las normas para el control de la evasión fiscal, este martes el ministro de Economía Luis Caputo defendió la iniciativa porque le devuelve la "libertad financiera" a los ciudadanos y dio algunas precisiones sobre la medida.

Ante la escasez de dólares que atraviesa la gestión de la economía argentina, la Libertad Avanza decidió aplicar desregulaciones al ARCA para incentivar a que la clase media que guarda ahorros en el colchón los gaste y de esta manera "llegar a la elecciones de octubre evitando una mayor recesión", afirmó a Página/12, el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.

En un contexto de menor liquidación del agro, aceleración de las importaciones -que crecieron 37 por ciento en una año-, desplome de las exportaciones y retracción del consumo por la crisis del poder adquisitivo, el titular de Hacienda intenta alentar el uso de los dólares no declarados que según estimaciones del Indec rondaban los 271.247 millones a finales de 2024.

"Todos van a poder usar sus ahorros para lo que quieran. Para el umbral de 50 millones de pesos por mes por persona, pueden consumir lo que quieran, por la sencilla razón de que ARCA (exAFIP) no tendrá esa información. Así de simple. Cualquiera puede gastar y consumir lo que quiera", declaró Caputo durante un evento que se realizó este viernes en la Bolsa de Comercio de Córdoba.

Las modificaciones introducidas al organismo encargado de recaudar impuestos "en términos técnicos no son más que simples cambios, porque en materia de prevención de lavado de activos los sujetos obligados van a tener que seguir realizando sus análisis de riesgo y en los casos que corresponda efectuar los reportes de operaciones sospechosas", evaluó en Páginal12 Maria Eugenia Marano, abogada especialista en criminalidad económica e integrante de Futuros Mejores.

Fuentes de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) consultadas por este diario advirtieron que los contribuyentes continuarán teniendo las mismas obligaciones y el organismo seguirá con los controles porque "disuelven los cruces de información pero eso no significa que la herramienta deje de existir. Lo que varía es el poder de maniobra de los funcionarios políticos de turno que ahora podrán elegir a quién investigar y en qué casos mirar para otro lado, privilegiando situaciones de ejercicio de poder y en particular en la actualidad con un Gobierno que no tolera el disenso".

Sobre este mismo punto, Vanoli advirtió que "si no modifican la Ley Penal Tributaria y la Penal Cambiaria no hay ´protección´. Y que el límite para informar el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) es de 10 mil dólares. Por montos superiores tenés que vender y hacerte de pesos porque no es equivalente en dólares", y concluyó: "La intención es que la gente venda los dólares".

Para Caputo, al revés del mundo, los controles son los que promueven la informalidad del dinero. "Estamos en un control monetario absoluto por decisión política, algo inédito", opinó.

La evasión de tributos como el IVA ronda el 35 por ciento y en ganancias, el 50 por ciento según informaron desde el gremio AEFIP. "Estas medidas profundizan el problema, que ya es gravísimo, en vez de resolverlo", remarcaron.

El 1 de junio entra en vigencia el nuevo régimen de ganancias simplificadas con un umbral de 50 millones de pesos al mes por persona y que permitirá comprar bienes registrables, todo sin control. En 2026 se regularizarán los impuestos según facturas y gastos deducibles. "Si los fondos son lícitos, no hay problema. El Banco Central y la UIF se enfocarán en casos específicos, no en los ciudadanos comunes", aclaró Caputo y desmintió a quienes vislumbran una Argentina "paraíso para terroristas y narcodelincuentes".