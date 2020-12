Efemérides de hoy: qué pasó un 22 de diciembre   

En las efemérides del 22 de diciembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

● 1849. Arrestado desde abril por conspirar junto a otros intelectuales contra el zar Nicolás I, Fiodor Dostoyevski es llevado ante el pelotón de fusilamiento en San Petersburgo. A último momento, le conmutan la pena por cinco años de trabajo forzado en Siberia. El perdón in extremis impide que se pierda la obra literaria que Dostoyevski habrá de escribir hasta su muerte en 1880.

● 1976. Por primera vez en la historia, Boca y River dirimen un título local en una final. La cita para decidir al campeón del Nacional es en la cancha de Racing. Rubén Suñé aprovecha mientras Ubaldo Fillol arma la barrera de River en un tiro libre. El disparo del número 5 xeneize, a los 27 minutos del segundo tiempo, sorprende al arquero. El gol le da el título a Boca. La filmación del tanto de Suñé esutvo inhallable más de cuatro décadas, por lo que se lo conoció como "gol fantasma". El Nacional del 76 fue el primer logro del exitoso ciclo de Juan Carlos Lorenzo como entrenador en la Ribera.

● 1981. Leopoldo Galtieri asume como el tercer dictador del Proceso de Reorganización Nacional. Se consuma así el golpe interno contra Roberto Viola. El nuevo presidente de facto mantiene a su vez la comandancia del Ejército, algo que no sucedía desde 1978, cuando Jorge Rafael Videla pasó a retiro. Comienza la cuenta regresiva del plan que tiene en mente Galtieri con Jorge Anaya, jefe de la Armada: recuperar las islas Malvinas por la fuerza.

● 1987. En Alsina 451, donde residía, aparece muerto Luca Prodan, el líder de Sumo. Tenía 34 años. Dos días antes había tocado con su banda en el Club Los Andes. La causa de su muerte fue un paro cardíaco, como consecuencia de una cirrosis hepática. Había nacido en Roma y estudiado en Escocia, antes de llegar a la Argentina, donde con Sumo renovó la escena del rock. Fue enterrado en el cementerio de Avellaneda.

● 1988. En Xapuri, muy cerca de la frontera con Bolivia, es asesinado el ecologista brasileño Chico Mendes. Tenía 44 años y allí había nacido. Sindicalista y ambientalista, adhirió al Partido de los Trabajadores. Denunció la depredación de la selva amazónica a través de la no violencia. Un terrateniente y uno de sus hijos lo mataron. El crimen puso de relieve la situación de destrucción en la Amazonia.

● 1992. En Lambaré, Paraguay, el abogado Martín Almada encuentra los llamados “Archivos del Terror”, los documentos que muestran la implicación de la dictadura de Alfredo Stroessner en la Operación Cóndor, la red represiva forma por los regímenes militares del Cono Sur en los 70. Los legajos aparecen en una comisaría, en un allanamiento que dispone un juez por pedido de Almada, antiguo preso político de Stroessner. Su primera mujer murió de un infarto cuando le hicieron escuchar por teléfono las torturas a las que era sometido. Los archivos incluyen fichas de detenidos, informes confidenciales y pedidos de búsqueda; y han servido para causas de violaciones a los derechos humanos.

● 2014. En los Estados Unidos muere el músico inglés Joe Cocker. Tenía 70 años y no pudo superar un cáncer de pulmón. Saltó a la fama a fines de los 60, en Woodstock, con su versión de “With a Little Help From My Friends”, de los Beatles. Canciones como “Up Where We Belong” (junto a Jennifer Wernes) y “You Can Leave Your Hat On” lo hicieron mundialmente famoso.

Además, es el Día del Empleado de Farmacia.