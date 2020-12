Desde mañana sin recolección de basura y esquema de feriado en Saeta

A partir de mañana las oficinas de la administración pública municipal y provincial no abrirán debido al asueto dispuesto por el gobernador Gustavo Sáenz y la intendenta Bettina Romero. La normal atención se retomará el lunes 28.

En el caso de la municipalidad los interesados en tomar un turno para trámites deberán hacerlo ingresando a: https://agenda.whyline.com/new?organization=5d5d8fb2fdb8c5736a01dd8e.

En tanto, la empresa Agrotécnica Fueguina, encargada de la higiene urbana, informó que no habrá servicio de recolección de residuos desde las 21 horas del 24 de diciembre hasta las 21 horas del viernes 25.

Mientras que SAETA resolvió prestar servicio normal de transporte público de pasajeros en la mañana del 24, pero con reducciones de frecuencias por la tarde. El último coche de cada línea pasará por el centro con destino a los barrios a las 21.30.

Para el viernes 25 los vehículos comenzarán a circular desde las 10 y se extenderán hasta las 22. Se trabajará con frecuencias de entre 30 a 50 minutos. Los usuarios podrán conocer la ubicación de los vehículos mediante la aplicación SAETA APP.

La municipalidad de Salta señaló que no habrá cobro de estacionamiento medido el 25 de diciembre, pero el 24 los permisionarios trabajarán de 7 a 21 horas. Además remarcan que el horario nocturno de permisionarios aún no fue habilitado por el Comité Operativo de Emergencias por lo que no está permitido el cobro después de las 21.

Comercios y bancos

Las entidades bancarias acompañarán el asueto dispuesto para la administración pública, por lo que hoy será el último día de atención. Retomarán el lunes y para el jueves 31 y viernes 1 repetirán el esquema de mañana.

Los días 24 y 31 de diciembre, los comercios brindarán atención al público solo hasta las 17, tal como lo informó la Secretaría de Trabajo, que homologó los acuerdos celebrados entre el Sindicato de Empleados de Comercio de Salta, la Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta, los supermercados mayoristas y minoristas, y los comercios de electrodomésticos.

Entre los acuerdos, se destaca la ampliación del horario laboral para las empresas de alimentos los días 22, 23, 29 y 30 de diciembre, el cual no deberá excederse de las 00 horas. Igualmente, se aplicará el 23 y el 30 de diciembre y los días anteriores a las fiestas para las casas de electrodomésticos, que podrán prestar servicios hasta las 23 hs, como así también aquellas empresas y/o comercios de otros rubros.

Cementerios, mercado y animales

Con respecto a los cementerios municipales San Antonio de Padua y De la Santa Cruz, sólo se atiende con guardias para sepelio de 7 a 19.

Por su parte, el Mercado municipal San Miguel mantendrá sus puertas abiertas, el jueves 24, en horario corrido de 8 a 18. Mientras que el viernes 25 permanecerá cerrado. La atención se retomará el sábado 26, en su horario habitual de 8.30 a 14 y de 16.30 a 21.

El Hospital Municipal de Salud Animal tendrá sus puertas abiertas, el jueves 24 de 9 a 18 y el viernes 25 de 10 a 18; mientras que, los quirófanos fijos ubicados en los Centros Integradores Comunitarios de los barrios Unión, Constitución y Limache permanecen cerrados, retomando el servicio el lunes.

Por último, los balnearios municipales Juan Domingo Perón, Carlos Xamena y Nicolás Vitale, permanecerán cerrados los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. La actividad en estos espacios se retomará el sábado 2 de enero, de 13 a 19, y para concurrir se deberá contar con reserva previa.

Guardias en los hospitales

La mayoría de los hospitales salteños tendrán un esquema de atención mediante guardias reforzadas. La mayoría de los consultorios externos atenderán hasta hoy.

Durante los días 24 y 25 de diciembre, el Hospital San Bernardo reforzará la guardia médica con un profesional que se sumará al plantel de las guardias habituales. Igual modalidad se observará el 31 de diciembre y 1 de enero.

El Hospital Señor del Milagro, referente para enfermedades infectocontagiosas, contará con servicio de guardia las 24 horas en clínica médica y apoyo de los sectores de laboratorio, radiología, hematología y enfermería durante las 24 horas.Este nosocomio no brinda atención pediátrica, tocoginecológica ni traumatológica.

Además, por la guardia serán asistidos pacientes con sintomatología compatible con COVID-19. Las urgencias por picaduras de insectos u oficios, o mordedura de animales, se atenderán en la guardia del servicio de Zoonosis.

En el Hospital Dr. Arturo Oñativia estarán habilitadas las guardias habituales para la atención de pacientes en las especialidades de diabetes, nefrología y diálisis. Durante el asueto y los feriados, será suspendida la atención administrativa.

Finalmente el Hospital Papa Francisco, no tendrá atención por guardia, dado que el nosocomio funciona actualmente como centro de referencia por covid-19.



IPS

El Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS) informó que sus dependencias, en capital e interior, permanecerán cerradas el lunes 24 y el martes 25; del mismo modo, el lunes 31 y el martes 1. A excepción de la farmacia, ubicada en avenida Belgrano 944, que funcionará el jueves 24 y jueves 31, en el horario de 9 a 14.

Ante cualquier caso de urgencia o emergencia los afiliados deben comunicarse con el Centro Operativo, que funciona las 24 horas del día los 365 días del año, a través del teléfono gratuito 0800-777-4777 o por las líneas fijas 4323144, 4323199 o 4323115.

Por síntomas de covid-19 deben comunicarse a los números 148 y 136. Estas líneas telefónicas serán las únicas habilitadas para que los afiliados realicen sus consultas por coronavirus. Las llamadas que ingresen serán atendidas por profesionales prestadores de la obra social.

Para la compra de órdenes de consulta y retiro de medicamentos e insulinas que tienen cobertura del Plan Diabessnoa, se puede hacer -directamente- en las farmacias de toda la provincia. El listado de farmacias adheridas está disponible en www.ipssalta.gov.ar

Centro Regional de Hemoterapia

Los días 24 y 31, se recibirán donaciones en el horario especial de 7 a 12. En tanto, los días 25 de diciembre y 1 de enero, no habrá atención. El sábado 26 de diciembre y 2 de enero, las puertas de la institución estarán abiertas de 7 a 12.

Respecto a la distribución de hemocomponentes, funciona las 24 horas de los 365 días del año.

Samec normal

El Sistema de Atención Médica para Emergencias y Catástrofes (SAMEC) mantendrá el servicio de atención prehospitalaria habitual, con afectación de sus móviles y personal de guardia. Este servicio se requiere a través de la línea telefónica de Emergencias 911.