Beccacece anunció su salida de Racing

El entrenador Sebastián Beccacece anunció este mediodía que dejará su cargo en Racing a pesar de que su contrato vencía el 30 de junio de 2021. La salida del club de Avellaneda se consumará cuando termine la participación de Racing en la Copa Diego Maradona.

El entrenador habló en conferencia de prensa en la víspera del partido con Godoy Cruz. Contó a la prensa que informó de su decisión al plantel y al presidente del club, Víctor Blanco. "(Diego) Milito anunció su salida y es momento de que yo lo haga", manifestó el DT en relación al manager, que también dejó su cargo.

Diego Milito había propiciado la llegada de Beccacece al club a fines del año pasado, justo después de haber dejado Independiente, el histórico rival de Racing. "Tengo el deseo de continuar en este espacio tan cómodo, pero como todos saben Diego nos anunció que se va y voy a seguir ese mismo camino", se justificó. "Me hubiera encantado seguir. A veces hay que guiarse más por el deseo que la razón, pero no es mi caso", añadió.

La decisión del técnico se da después de la eliminación en la Copa Libertadores ante Boca. Racing había llegado a la revancha con un gol de ventaja pero cayó en la Bombonera por 2 a 0 y eso precipitó su decisión de irse.

"Me encantaría seguir este camino. Este grupo nos ha dado lo mejor, nos comparamos con Flamengo, River. Hubo una entrega absoluta. El camino se volvió adverso, propio de un año político", contó en relación a un 2020 marcado hace pocos días por la reelección de Blanco como presidente.

Sobre la renuncia de Milito, apuntó: "Son cosas entre Víctor y Diego. No tengo los argumentos para saber por qué se distanciaron. Es una pena porque juntos han hecho cosas muy grandes como ha marcado la historia y el presente de Racing. Hay que ser muy respetuoso de las decisiones".



"Quisieron instalar un montón de cosas pero nunca pudieron con este grupo. Hemos decidido con el cuerpo técnico que vamos a dar por finalizado una vez que termine este torneo. Con todo el dolor porque teníamos un proyecto muy lindo, con ganas de estar seis meses más y proyección a tres años", manifestó.

El DT sostuvo que "hubo mucha rosca y atentado mediático, sabemos cómo se han manejado" y agregó que "fue un año político y cada uno tenía sus intereses". "Los medios de comunicación fueron un canal que utilizó cierta gente. Nunca me quise meter en cosas que no me corresponden", manifestó.

En el cierre estimó: "Con el plantel profesional he tenido un vínculo de hermandad. Por esto los voy a acompañar estos partidos que faltan".