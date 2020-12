Matera vuelve tras la suspensión por sus tuits xenófobos

El capitán de la selección de rugby de Argentina, Pablo Matera, volverá este domingo a jugar con su club, el Stade Français Paris, como reserva en el duelo ante el Pau, en el que será su primer partido tras una breve suspensión con Los Pumas por unos viejos tuits de contenido xenófobo.



Matera no viste la camiseta del equipo parisino desde el 10 de octubre contra el Agen, ya que estuvo en Australia con Argentina, disputando el torneo de las Tres Naciones, versión reducida del Rugby Championship.



El rugbier fue suspendido unos días a principios de diciembre por la UAR por unos tuits xenófobos escritos entre 2011 y 2013.



El pasado domingo, en una entrevista con la televisión francesa Canal Plus, Matera explicó que entonces era "un chico inmaduro" y subrayó que evolucionó desde entonces.



"Imagino que hay muchas personas que se han sentido ofendidas, heridas, y me gustaría pedir perdón. Es realmente una mala utilización de las redes sociales con mis amigos del instituto (...) Quiero simplemente que sepan que no creo en ninguna de esas palabras, que no representan para nada mis valores", afirmó el tercera línea del Stade Français Paris, que tiene ahora 27 años.