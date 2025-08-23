El escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sacudió al gobierno de Javier Milei y también repercutió en La Rioja, donde los vínculos familiares y políticos de Eduardo “Lule” Menem y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quedaron bajo la lupa.

Yamil Menem, dirigente peronista y primo de ambos, no ocultó su malestar por la situación. “Son días de mucha tensión política y familiar con estas presuntas coimas. Lo que ha sacudido al Gobierno del presidente Milei y su entorno”, señaló en diálogo con la 750, al tiempo que advirtió: “El apellido Menem queda avergonzado con todo lo que está sucediendo”.

El dirigente riojano remarcó que, a pesar del lazo de sangre, las diferencias políticas siempre fueron claras. “Más allá del canal familiar que nos une con Lule y Martín, en cuestiones ideológicas estamos en la vereda del frente, junto con el Gobernador Quintela”, subrayó.

Y agregó: “Nosotros no hemos tenido un nexo familiar del día a día. Lule y Martín, durante la presidencia de nuestro tío, Carlos Menem, han vivido en Buenos Aires”.

“Cuando comienza a surgir La Libertad Avanza, tanto Martín y Lule han vuelto a frecuentar La Rioja para ver qué rol protagónico que ellos podían tener acá. Pero ellos nunca han vivido en la provincia, nunca se han preocupado por sus necesidades”, dijo.

“Sinceramente no esperaba el acercamiento a La Libertad Avanza de Lule y Martín, porque no es lo que nosotros pregonamos en el peronismo”, afirmó.



“Cuando comenzaron a sortear los sueldos todos nos preguntamos de qué vivían. Entendíamos que tenían las empresas privadas. Cuando llega el boom del Gobierno de Milei Martín y Lule aprovechan para hacer sus negociados grandes con el Gobierno nacional”, advirtió.

Sobre el rol de cada uno dentro del esquema libertario, Yamil Menem describió que “el trabajo de Lule siempre ha sido no ir al frente y hacer un trabajo más de ingeniería de las decisiones que se deben tomar, como Eduardo. Lule, en ese sentido, ha sido muy astuto y supo codearse para llegar al lugar que ocupa hoy de mano derecha de Karina Milei”. En contraste, definió a Martín como “más expuesto y una figura más polémica”.

“En lo que va del Gobierno de Milei, lo que sucedió en estos días fue la gota que rebalsó el vaso de todo lo que venimos escuchando”, expresó acerca del oficialismo, como así también puso en el ojo de la tormenta al presidente de la Cámara de Diputados y su idea de goerbanr La Rioja. “Si el plan de Martín es ir por la gobernación de La Rioja en 2027, con todo lo que ha sucedido, no tiene la mínima chance de que la provincia pueda acompañarlo”.

“Como decimos acá en La Rioja somos un pueblo grande y estos escándalos que protagonizan gente conocida lo consume todo y, la verdad, es que ha sido avergonzante y escandaloso lo que ha sucedido”, concluyó.