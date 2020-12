Habló el padre de Ricardo Papadopulos: "Fue un accidente que le pudo pasar a cualquiera"

Rubén Papadopulos, el padre del joven que atropelló y mató a Isaac Sus la semana pasada en el barrio porteño Flores, habló por primera vez para pedirle perdón a la familia de las víctimas y defender a su hijo. "Se trató de un accidente que le pudo pasar a cualquiera", afirmó desde la puerta de la alcaldía de Palermo.

Tras romper el silencio, Papadopulos expresó: "Es terrible lo que está pasando, le pedimos perdón a la familia, que le dé fuerza para seguir adelante. Mi hijo estuvo manejando, no fue a robar, no mató con un revólver a un angelito de Dios".

Por su parte, Ricardo Papadopulos, el joven de 21 años que conducía sin registro el día del siniestro vial, se entregó este viernes a la policía. Al respecto, su padre explicó que fue a sacar el registro pero no se lo dieron. "Él tuvo la voluntad de sacar el registro, no es su culpa", lo justificó.

El dueño del vehículo que atropelló y mató a Isaac y dejó a su madre Débora internada en un hospital porteño con graves heridas, permaneció detenido cinco días hasta que fue liberado el pasado jueves. "No fue fácil entregarse tras escuchar que hubo un accidente y que murió un angelito de Dios. No es fácil para mí, ni para mi hijo, esto le puede pasar a cualquiera", aseguró en declaraciones a C5N.

Para el padre del acusado, el sinistro vial se podría haber evitado si un camión que cruzó en ese mismo momento la avenida Directorio no pasaba el semáforo en rojo. "A lo mejor mi hijo pudo estar un poco excedido de velocidad, pero eso lo va a determinar la justicia. Yo pienso que mi hijo venía un poco excedido, pero le quitó la visión un camión que cruzó el semáforo en rojo; era un camión con acoplado", manifestó.

Y añadió: "Mi hijo pasa al camión y se encuentra con las personas que estaban cruzando, no es que no frenó, lo va a determinar la justicia, pero el camión le sacó visión y se sorprende cuando tiene a la gente encima y no puede hacer nada. No trato de defenderlo, pero es lo que se ve en los videos", añadió.

Consultado acerca de por qué el joven manejaba sin registro, dijo que "es un chico que tiene 21 años y no piensa como usted o como yo. Los chicos hacen cosas peores que conducir sin registro, no quiero discutir; vine a decir la verdad, vine a dar la cara, no lo hice antes por respeto a las victimas".

De acuerdo a Roberto Herrera, abogado del detenido, Ricardo no tiene registro porque en el examen psicotécnico no supo dibujar y "lo mandaron al psicólogo". A su vez, contó que "no sabe leer ni escribir porque no fue al colegio".

En relación a los días en que su cliente estuvo prófugo, Herrera manifestó en una entrevista con A24 que "le dio mucho miedo no tener el registro y el no saber el desenlace".

En ese sentido, el letrado señaló que asumió su cargo el jueves e inmediatamente le recomendó al joven entregarse. "Está complicado, el agravamiento que tiene él es el haberse ido del lugar del accidente acotó y agregó: "No le pregunté de dónde venía, quizás fue un error mío. Sí le pregunté si había tomado alcohol y me dijo que no".