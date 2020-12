Se entregó el joven que atropelló y mató al niño de cuatro años en Flores

Ricardo Emanuel Papadopulos, quien está acusado de manejar el auto con el que atropelló y mató al al niño Isaac Sus y a su madre Débora, se entregó este viernes en una sede policial. El joven de 21 años tenía captura internacional porque estaba prófugo de la justicia luego de que su padre se entregara a la policía.

"Pido disculpas y perdón", señaló ante los medios antes de entrar a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, en compañía de un abogado. El joven confirmó además que fue él quien estuvo detrás del volante del Volkswagen Golf que el jueves de la semana pasada desató la tragedia.

Ayer, la jueza Patricia Guichandut, a cargo del juzgado Criminal y Correccional Nº 62, había dispuesto la liberación de que Rubén Papadopulos, padre de Ricardo, se entregara como el conductor del auto que atropelló a Isaac. No obstante, no se lo pudo acusar de encubrimiento "porque por su carácter de padre del sospechoso está exento de responsabilidad criminal”, de acuerdo a Gabriel Becker, abogado de la familia Sus.



A las 23 horas del 17 de diciembre pasado, el joven Papadopulos manejaba el auto y cruzó en rojo en la esquina de las avenidas San Pedrito y Directorio, en el barrio de Flores. En el accidente murió el pequeño Isaac y su madre Débora quedó gravemente herida. La mujer permanece en el Hospital Piñero con fracturas y politraumatismos. El conductor se dio a la fuga, pero las cámaras de seguridad captaron la huida y lo pudieorn identificar.

Dos días después, el sábado 19 de diciembre, el padre del conductor se entregó en la Comisaría Vecinal 7 A y declaró que no manejaba el VW y que desconocía el paradero de su hijo. Papadopulos padre fue dejado en libertad ayer y es el propietario del vehículo. Al mismo tiempo, su hijo tenía pedido de captura internacional y la Agencia Nacional de Seguridad Vial revelaba que no tenía licencia para conducir por no haber pasado el test psicológico.

Hace dos días, familiares de la mujer y el chiquito se habían concentrado en el lugar de la tragedia en reclamo de justicia. Allí, acompañados por Madres del Dolor, pidieron que los testigos declaren. "Vamos a trabajar para que esto no quede impune. Es un dolor enorme el que tiene la familia, la han arruinado. Es imperdonable", declaró el abogado de la familia Sus, David Berstein, quien remarcó que Papadopulos cruzó a más cien kilómetros por hora, lo cual es "aberrante" y "genera un agravamiento de la condena".