Al infinito y más allá

Pasó el 2020, llega enero y les niñes esperan emocionades la llegada de los Reyes Magos: van preparando el agua y el pasto para los camellos, dejan sus zapatillas debajo del arbolito y ansían despertar a la mañana siguiente para buscar los regalos. Libros, juguetes de tela y madera, juegos de mesa: hay muchas opciones de emprendimientos para regalar el obsequio perfecto a cada niñe en este 6 de enero.

La librería La Sede (@libreria_la_sede en Instagram) es un pequeño cielo literario, poético y feminista que se encuentra sobre la calle Gurruchaga, en Palermo. El local está dirigido por tres socias: Jacqueline Golbert (una poeta y editora de Socios Fundadores), Tani Covezzi (una licenciada en letras que da clases de escritura creativa para adolescentes) y Jazmín Lopez (una artista visual). Las tres amigas se conocieron en un taller de poesía y siempre una de las cosas que más disfrutaban hacer juntas era compartir obras literarias.

“A Tani le traspasaron la librería La Sede que estaba ubicada en el Centro Cultural La Sede, estuvo uno o dos meses ahí y luego cerró. Se llevó todos los libros a su casa y como ella ahora se va a vivir al sur me dijo de asociarnos, le dije que sí y planeamos seguir trabajando de manera online, pero Jaz tenía un depósito en Gurruchaga, decidió hacerlo local y se encargó de diseñar y decorarlo” cuenta Jacqueline. La librería de 7 metros cuadrados de amor viene trabajando día y noche desde agosto, procurando siempre que cada persona que vaya, se lleve consigo el libro perfecto en base a sus preferencias. Desde la librería La Sede, las chicas le prestan mucha atención a su catálogo. Tienen desde editoriales independientes (como Socios Fundadores, Blatt y Ríos, China Editora y Mansalva) hasta otras más mainstream.

La Sede

En lo que respecta a regalos para niñes, dentro de la librería hay una gran variedad de opciones para regalar libros a nietes, sobrines, primes y a todas las personas pequeñas de la familia. Editoriales como Ralenti, Muchas Nueces y Pipala son las que más les interesan a las socias porque “son las más deconstruidas en cuanto a discurso y sus relatos son en gran parte sobre los cuerpos deconstruidos, género deconstruido y crianza libre” explica Golbert. Dentro del catálogo de Pipala se encuentran títulos como Romeo nunca está contento de Tom Ohmori y Julián en el espejo de Felix Bruzzone, luego de Muchas Nueces está disponible un clásico: Crianzas de Susy Shock y La princesa guerrera de Amalia Boselli con ilustraciones de Bellina.

También, en los estantes inferiores de una de las paredes junto a los libros, se exhiben juguetes vintage y artículos antiguos de librería. Desde gomas de borrar con formas de animalitos, mini instrumentos electrónicos vintage, un submarino amarillo armable y simpaticos muñequitos de goma para les niñes que no quieren lecturas pero sí llevarse algo original de tan hermoso lugar.

Basta de rosa y celeste

Por otro lado se encuentra Alecrim, un emprendimiento de juego libre. La tienda está dirigida por Maru, Mari y Male quienes recientemente estrenaron la página web de su negocio. Según lo definen ellas, el juego libre es el que “nace de manera espontánea, por iniciativa del niñe. Se desarrolla según sus necesidades, sus intereses y sus ganas de ese momento. Los adultos y adultas podemos participar acompañando, pero no dirigimos el juego, no decimos cómo hay que usar los objetos ni qué se puede hacer y qué no”.

Alecrim

Uno de los menesteres de Alecrim es la utilización de juguetes desestructurados, en su Instagram (@alecrim.juegolibre) tienen un post con las razones por las cuales esto es importante: en principio explican que “el material desestructurado es aquel que no tiene una finalidad en sí mismo. Permite que se desplieguen posibilidades variadas, y no hay manera de utilizarlo ‘bien’ o ‘mal''' y que algunas de las ventajas que tiene esto es que se adapta al proceso evolutivo por lo cual puede ser destinado a niñes de diferentes edades, también permite que las infancias decidan a qué quieren jugar y exploren el mundo de manera independiente, y por último explican que “están libres de prejuicios y estereotipos. Nos ayudan a liberarnos de las expectativas que muchas veces ponemos sobre el juego y que pesan sobre la capacidad de autonomía. Además, no condicionan a los niños y niñas a elegir según estereotipos rígidos, como los de género. Así, invitan a cada uno/a a elegir de qué manera expresarse y cómo interactuar con el mundo que le rodea”.

Desde personitas de madera para decorar con plastilina hasta casitas del árbol miniatura, granjas y selvas con animalitos de tela, casas para armar y barquitos de madera para jugar en la pelopincho o en la bañadera, todo esto está disponible en la página web alecrimjuegolibre.miempretienda.com/productos

El Laboratorio de Sueños es un proyecto que cuenta ya con diez años de recorrido, está encabezado por Carla Minutillo. “Laboratorio de Sueños es una juguetería didáctica cuya idea es distribuir juguetes creativos que les deje una enseñanza a les niñes, que les estimule, que no haya juegos que sean de peleas, ni de guerra, ni Barbies. La idea es potenciar a los emprendimientos independientes, apostamos también mucho a los juegos nacionales” relata Carla.

Laboratorio de Sueños

La juguetería está dividida por tipo de juegos, a diferencia de la mayoría que se encuentra seccionada por edades: “Vos cuando entrás te encontrás con una parte para crear, otra de puzzles, una de construcción, otra de cosas hechas de madera, de instrumentos musicales, de juguetes para el baño, juegos de mesa y también libros” explica la experta en juguetes.

En el pasado, en la juguetería de Barracas ubicada en Suarez 1677, se dictaban talleres vespertinos de cocina, de arte, de música y de yoga para distintas edad entre tres y ocho años. Ahora debido a causas de público conocimiento, estos encuentros fueron pausados, pero este año les sirvió para reactivar las redes sociales y rediseñar la tienda online (https://www.laboratoriodesuenos.com.ar/)

En la tienda creativa los días como Navidad y el Día del Niñx son jornadas especiales y arduas debido a la gran demanda, “Son días intensos, pero divertidos. Hay que explicar los juegos porque no son juguetes que la gente viene directamente conociendo. Muchas veces les clientes entran y no saben lo que vienen a buscar, así que hay que explicar mucho porque lo importante es encontrar algo especial para cada chique. Hay que saber qué le gusta, qué le interesa, qué le da curiosidad y en base a eso, buscamos algo”. La dueña del Laboratorio también explica que la idea es que todos los juegos son para todes les chiques, que no hay género para los juguetes, para Carla siempre estuvo claro el objetivo de crear un espacio donde todes tengan su lugar.

El año pasado, Laboratorio de Sueños organizó un día para que chicxs con Trastorno del Espectro Autista o autismo puedan visitar la juguetería, Carla cuenta que habían bajado las luces para que se sintieran más a gusto y que fue una jornada interesante porque chicxs con distintas capacidades pudieron ir a una juguetería sin sentirse mal.

Para bebxs también

Finalmente para les recién nacides, la tienda espacial de @jupiter.moov ofrece unos monísimos móviles artesanales. Diamela es una joven de 22 años quien está a cargo de la creación de los móviles cuneros galácticos: “Arranqué hace un par de meses y mi idea era hacer cosas relacionadas al espacio y a lo cósmico. Terminó cerrando en estas piezas para cuna porque es lo más lindo: varias figuras en un solo objeto, ideal para esa etapa de la vida”, cuenta la artesana y agrega que ahora irá ampliando la temática para jugar con otros mundos y personajes, como Mario Bros o Bob Esponja.

Debido a su reciente ingreso al mundo emprendedor, Diame cuenta con la ayuda de su amiga @oyicositas junto a quien comenzó moldeando porcelana en la secundaria para la confección de una maqueta. OyiCositas se encarga de hacer aritos a encargo y cuenta con más de diez mil seguidores en Instagram.

Esperando a Melchor, Gaspar y Baltasar, les niñes ansían la llegada de regalos desestructurados que no perpetúen el género en los juguetes ni la violencia. Juego libre y libertad para que las infancias puedan descubrir el mundo de manera independiente.

Jupiter