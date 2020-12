Juntos Por el Cambio se dividió frente a la vacuna rusa

La plana mayor de Juntos por el Cambio realizó este lunes la última cumbre del año 2020. Lanzaron críticas contra el Gobierno por el proceso de vacunación nacional contra el coronavirus con la Sputnik V, sobre la cual pidieron "información científica comprobable".

"El operativo de vacunación debe contar con la información científica comprobable y que el trámite de aprobación sea serio y consistente en manos de nuestros organismos técnicos", expresaron los referentes del frente opositor en un comunicado que emitieron tras el encuentro virtual.

No obstante, hubo algunas diferencias por este tema entre los "duros" y los "moderados" del espacio, ya que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, propuso en la reunión endurecer la postura de la coalición opositora contra la vacuna rusa, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió no atacar directamente la Sputnik V y abocarse a solicitar más información sobre la misma.

Los dirigentes de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio hicieron además hincapié en el "año difícil con grandes sufrimientos" por las víctimas de la pandemia, la pérdida de trabajos e ingresos y el "colapso" de la educación sin clases presenciales.

En ese marco, los presidentes de los bloques de Diputados del PRO y la UCR, Cristian Ritondo y Mario Negri, volvieron a plantear los reclamos al Gobierno por el tema vacunación (datos sobre la Sputnik V y sobre la falta de acuerdo con la de Pfizer) y subrayaron el pedido que ya hicieron para interpelar al ministro de Salud, Ginés González García.

Los reclamos del espacio también abarcaron la nueva movilidad jubilatoria que impulsa el Gobierno, sobre lo cual plantearon otra vez su "oposición al cambio de fórmula que pierde dinero en relación a la de Cambiemos, al no considerar la variable de la inflación".

De la reunión participaron además el expresidente Mauricio Macri y Humberto Schiavoni por el PRO, el senador Martín Lousteau y Luis Naidenoff por el radicalismo. además de Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin por la Coalición Cívica, y el auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto.

El mensaje del último encuentro virtual del espacio que lidera Mauricio Macri puede indignar, pero no sorprender. Cuando el presidente Alberto Fernández estaba por decretar la cuarentena, el primer mandatario contó que el cambiemita lo llamó por teléfono para decirle que no lo hiciera porque se iba a "resentir" la economía, y, parabras más, parabras menos, el mensaje fue "que se mueran los que se tengan que morir".

Después, la postura de la coalición opositora consistió en organizar y participar de diversas marchas anticuaretena que seguramente no hicieron otra cosa que aumentar los contagios (la propia presidenta del partido se contagió y estuvo internada) y ahora que llegó la Sputnik V a pesar de todo el lobby y las operaciones que hicieron en contra, la flamante estrategia es asustar a la población y poner en duda su eficacia. De proponer soluciones para unas de las crisis sanitarias más grandes de la humanidad, por ahora poco y nada. Por no decir nada.