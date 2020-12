Alberto Fernández: "Hay una Argentina hipócrita que no reconoce el aborto"

A pocas horas del debate en el Senado por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Alberto Fernández volvió a remarcar su intención de legalizar el aborto, al exponer que se trata de resolver "un problema de salud pública". El presidente también criticó a los sectores que pretenden hacer oídos sordos sobre esta problemática: "Hay una Argentina hipócrita que niega el aborto como antes negaba la homosexualidad".

En ese sentido, el Presidente explicó que “desde la democracia hasta el día de hoy más de 3.000 mujeres se murieron por practicar un aborto” y “una cantidad de mujeres vieron dañadas su salud por un aborto mal hecho”.



“Yo no hice campaña con el aborto sino que estoy convencido de que es un tema que hay que resolver. Quisiera que las mujeres que quieran abortar puedan hacerlo dentro de las condiciones que marca la ley y garantizarles la salud”, enfatizó el mandatario.



Plan Nacional de Vacunación

En una entrevista con la Televisión Pública, el jefe de Estado anticipó que el martes a las nueve de la mañana comienzará en todo el país la inmunización contra el coronavirus, y comentó que se acordó que todo el país empiece la campaña en simultáneo.

A su vez, el Presidente destacó la adquisición de la vacuna Sputnik V porque se trata de “una las más codiciadas por la humanidad". "Hay 7.000 millones de personas esperándola. Eso supone un mercado impresionante”, señaló.

“Hay una disputa muy dura donde los unos desacreditan a los otros. Hay una guerra comercial desatada. La llaman vacuna rusa y no de Gamaleya", sostuvo el Presidente en relación a las críticas de opositores y medios de comunicación, quienes ponen en duda la efectividad de la dosis por su lugar de procedencia.

Sobre la obligatoriedad de la vacuna, el mandatario manifestó que “es muy difícil porque todo está hecho en condiciones de emergencia”. “Un proceso de vacuna demanda mucho más tiempo y se acotó, es difícil darle obligatoriedad a eso”, agregó. No obstante, resaltó que “la gente tiene mucha confianza y hace bien en tenerla, no le presta tanta atención a los cantos que intentan alejarla y espantarla de la vacuna, es un problema de los que quieren -por algún interés- sembrar dudas”.



Economía y aporte solidario de las grandes fortunas

Tras la consulta sobre la economía en el próximo año, el Presidente planteó que hay que “trabajar con mucha prudencia” para que el país crezca, para “que la inflación no se desmadre y para que los ingresos, llámese salarios o jubilaciones, se recuperen en términos reales”.

“También tenemos que seguir bajando el déficit", agregó. Al mismo tiempo, recordó la profunda crisis que dejó como legado la pésima gestión de Mauricio Macri. "Nosotros recibimos una inflación del 54% y terminamos con una de 34 o 35 por ciento”, sostuvo. “En pandemia nos fue mejor que con la otra pandemia", dijo, al referise al gobierno macrista.

Por su parte, Fernández hizo mención al aporte solidario de las grandes fortunas, votado en el Congreso de la Nación. “Con Máximo (Kirchner) hicimos lo imposible para que sea un acuerdo real y con consenso. Muchas veces hablé con empresarios y les dije ‘miren, sería espléndido que ustedes se presten a este aporte’ y que un día los argentinos hagamos un monumento y digamos que en un momento muy crítico, como en una pandemia, estas personas aportaron su riqueza para los argentinos que lo necesitaban. Sería un gran gesto como sociedad”, sostuvo el Presidente.

Sin embargo reconoció que el aporte “quedó planteado como un ‘castigo’ a los que tienen riqueza” por parte de algunos medios. Y agregó: “Llegó un momento en el que tuvimos que tomar una decisión y lo hicimos”.

“Nosotros quisimos que esto saliera por consenso y no lo logramos, pero cuando hubo que decidir, decidió el poder político”, afirmó, al indicar que "el grueso de la sociedad argentina lo consideraba como algo razonable". "De hecho, no fuimos originales porque en varias ciudades del mundo se hizo”, completó.

Reforma judicial

El presidente Alberto Fernández insistió en la necesidad de “reabrir el debate para que la Justicia funcione mejor porque está visto que funciona mal”.

“La mayor garantía que pueden tener los que sean enjuiciados del Gobierno saliente es tener juicios dignos y probos, y servicios de inteligencia que no se metan”, afirmó. Y agregó: “Quienes se enfrentan a esto quieren una Justicia al servicio del poder político, económico u otro, quieren seguir operando con operadores políticos que salgan de los servicios de inteligencia y por lo tanto buscan la impunidad”.



Otras definiciones del Presidente

* "No engañé a nadie, no lo saqué de la galera porque el momento político me resultaba oportuno. Hice campaña por el aborto y estoy convencido de que es un tema que debemos resolver. Ante un hecho que día a día se consuma, quiero que las mujeres tengan la tranquilidad de poder gozar de las condiciones de asepsia necesarias para poder hacer esa práctica".

* "Soy católico, y no me siento menos católico por apoyar el aborto. Mi deber es resolver un problema que tiene la sociedad".



* "Cristina siempre dice que la política finalmente lo que tiene que hacer es organizarle la vida a los otros. Es un día importante (por mañana martes), pero debería ser un día más porque no me gusta convertir en épica las cosas que necesariamente debemos hacer para que la Argentina funcione mejor".

*"El poder nunca está en uno, se distribuye. Yo pretendo que el poder político pese mucho para que pueda armonizar a los otros tres. Cuando llega el momento de decir decide uno, que es el que tiene la representación del pueblo".

*Acerca de las críticas de Roberto Lavagna. "El concepto de populista es un concepto tan vapuleado que nadie entiende muy bien qué quiere decir. Por eso, si el concepto de populismo que él uso es el del expendio puedo entenderlo, porque a mí tampoco me gusta mal gastar los recursos públicos. Pero si ser populista es prestarle atención a los que menos tienen, cuidar a los que lo necesitan, que el estado esté presente, entonces yo soy populista".