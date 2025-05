Lali Espósito defendió a su colega, el aclamado actor Ricardo Darín, en medio de la polémica de la semana por las agresiones que recibió el protagonista de El Eternauta de parte de los principales funcionarios del Gobierno a raíz de sus críticas al elevado costo de vida y el ejemplo del precio de la docena de empanadas a 48 mil pesos. "Me resulta bizarro. Si vamos a ponernos a bardear a Darín por una opinión, que puede dar como cualquier otro ciudadano por algo que pagó y que le pareció caro...", expresó la cantante y actriz, quien desde hace meses es también blanco de ataques del propio presidente Javier Milei.

Interceptada por los paparazzis, la autora del hit pop "FANÁTICO" consideró ante las cámaras y los micrófonos que los agravios que sufría el célebre actor eran desmesurados, y opinó: "Es clarísimo lo que quiso decir Ricardo. Pasa que estamos en una época tan corta, tan chata en las conversaciones, tan en lo poco importante... O eso creo yo".

En este sentido, Lali, quien es la enemiga pública número 1 de Milei desde que en 2023 tuiteó "Qué triste, qué peligroso" tras los resultados de las elecciones presidenciales, aseguró que Darín era "el foco del momento" de La Libertad Avanza para distraer la agenda pública y mediática de los temas realmente críticos. "Yo lo he sido en su momento", remarcó.





"Creo que hay cosas que importan mucho más. (La crisis del) Garrahan, digo, por ejemplo. Sin embargo, estamos hablando de una empanada", aseveró.

Consultada sobre la desmesura de las críticas y los insultos en las redes sociales y las declaraciones de los funcionarios en los medios de comunicación, sostuvo que "hay una intolerancia en general".

Espósito consideró que la "cancelación de lo dicho o no dicho" es constante, y lo lamentó. "Es una época un tanto insoportable, cínica, corta, con cero profundidad de discusión política, todo muy tuiterito. Aburrido", disparó.

"Cada uno hace lo que quiere. Entiendo perfectamente a quien no quiere opinar y quien no quiere recibir eso que que viene después de opinar. Me parece mal que alguien no pueda opinar, sea lo que sea que opines: que te encanta Milei o no, o de lo que sea. Todos deberíamos poder y no sentir que te atacan con un nivel de saña letal", postuló.

Por último, señaló que le gustaría que todos los argentinos y argentinas se sintieran representados por su Presidente, más allá de si lo eligieron el los comicios o no o alineados con sus políticas. "Todos deberíamos tener un ida y vuelta. Se torna difícil con una persona que solo llama mandriles a quienes no opinan como él. Yo vivo en este país, es donde aporto, es de donde soy, y es raro no sentirte representado, y no estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de un primer mandatario".