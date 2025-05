Tras los ataques mediáticos que le propinó el Gobierno ultraderechista al actor Ricardo Darín, la Asociación Argentina de Actores y Actrices (AAAA) repudió los agravios y se solidarizó con el artista a través de un comunicado: "La intención parece ser generar miedo, producir autocensura para someternos al silencio".

Darín fue blanco de insultos y críticas este fin de semana no solo por los "trolls" pagos de La Libertad Avanza, sino también por el propio presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. En este marco, la organización artística compartió su postura: "En lo que se ha transformado en una costumbre, en un modo de gobernar, la falta de respeto, la agresión explícita, burda y socarrona, una vez más se ensaña con un miembro de nuestra comunidad, por el sólo hecho de expresarse libremente".



El comunicado oficial de la AAAA tras los ataques al artista Ricardo Darín. (Imagen: redes sociales)





"La intención parece ser generar miedo, producir autocensura para someternos al silencio. Además del repudio al ataque a nuestro compañero Ricardo Darín, queremos expresar que no debemos tomar esto como un hecho aislado, producto de la ira particular de un funcionario", continuaron en el mensaje.

En tanto, la organización aclaró que "el peligro que estos exabruptos conllevan es la falta misma de libertad, y la amenaza de perder derechos elementales de la convivencia democrática", por esto, cuestionó que "no afecta solamente la situación individual que denunciamos, sino al conjunto de la ciudadanía".

"La solidaridad con nuestro compañero es nuestra propia defensa ante el abuso de poder", concluyó.

Entró la "empanadubi"

El escándalo se suscitó cuando el protagonista de El eternauta, invitado a cenar al programa televisivo de Mirtha Legrand este sábado, criticó el plan de blanqueo de dólares del ministro de Economía y se mostró preocupado por el elevado costo de vida, poniendo como ejemplo que la docena de empanadas le costaba "48 mil pesos".

A raíz de esas declaraciones, el presidente Javier Milei utilizó sus cuentas virtuales para hostigar al célebre actor con publicaciones hechas con inteligencia artificial, de un carácter infantil y baja altura intelectual para con su rol de máxima autoridad gubernamental (Darín comiendo empanadas de oro, por ejemplo), que lejos estaban de refutar la crítica por los altos costos de la comida.

Los chistes que compartió Javier Milei, burándose de Darín, en sus redes sociales. (Imagen: collage de fotos de X e Instagram)





Asimismo, apretado por la afirmación del aclamado actor argentino, intérprete de éxitos internacionales como El aura, Nueve Reinas, o El secreto de sus ojos, Caputo le devolvió el vuelto a su "nuevo rival" con tono socarrón en una entrevista televisiva: "Todo bien si él puede comprar empanadas en “Mi Gusto” o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito". Además, sacando pecho, intentó justificarse con un ejemplo: "es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha que los autos valen 200 mil dólares...".

Finalmente, el máximo endeudador en dólares del país y del mundo quiso ponerle punto final a la discusión tirando un número al azar "No, quedate tranquilo Ricardo, la gente come empanadas ricas por 16 mil pesos“.







El ida y vuelta continuó. Consultado por un movilero en la calle, Darín le contestó al ministro de Hacienda: “Esto no tiene nada que ver con hablar mal del gobierno ni mal del señor Caputo, que me trató de 'Ricardito', lo cual es bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia. Deberían ser un poquito más educados. Yo nunca lo traté mal, no lo conozco. No entiendo por qué me dice 'Ricardito', y lo que dijo es una estupidez, con lo cual me estaría tratando de estúpido".

Al respecto del tono fanfarrón del titular de la cartera económica, opinó que no consideraba "bien que haga eso un funcionario público", y añadió: "no importa. Más allá de eso, ¿querés reinterpretar lo que quise decir? Va en cada uno, pero es una demostración. Es una oportunidad para comprobar hasta qué punto hay tanta gente cargada y que vuelca todo su odio o su bronca".





“Si empezás a tener miedo de poder decir lo que pensás, sin ofender a nadie, sin insultar, como hizo este señor, te empezás a quedar callado. Y eso no está bien, porque estamos en democracia. Yo respeto al Gobierno, no le falto el respeto como he respetado a todos, aún no estando de acuerdo. Pero hay que cuidar las formas. Lo que pasa es que ese es un ejemplo que, hasta donde yo entiendo, baja de arriba hacia abajo y si de arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo. Nosotros estamos abajo. Somos ciudadanos”, espetó Darín.