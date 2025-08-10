En las efemérides del 10 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1878. Nace Alfredo Palacios

Nace el dirigente socialista Alfredo Palacios. En 1904 se convirtió en el primer diputado socialista de América. Volvió a conseguir una banca en 1912. Fue electo senador nacional en 1932 y participó de la Convención Constituyente de 1957. Además, la Revolución Libertadora lo nombró embajador en Uruguay. Fue candidato presidencial del socialismo en 1958. En 1961 volvió al Senado y dos años después fue electo diputado nacional. Ocupaba una banca en la Cámara baja al momento de morir, a los 86 años, en 1965.

1912. El nacimiento de Jorge Amado

En Itabuna en el estado de Bahía, nace uno de los grandes escritores de Brasil: Jorge Amado. Se graduó en Derecho y militó en el comunismo. A los 19 años publicó su primera novela, El país del carnaval, a la que siguió Cacao. En 1958 apareció uno de sus grandes títulos: Gabriela, clavo y canela. De 1966 es otra de sus novelas más celebradas, Doña Flor y sus dos maridos. Luego llegarían, entre otros títulos, Teresa Batista cansada de guerra y Tieta de Agreste. Candidato al Premio Nobel, falleció en Salvador de Bahía, cuatro días antes de cumplir 89 años, en 2001.

1926. Nace Blanca Varela

La poeta peruana Blanca Varela nace en Lima. Unas de las más grandes voces líricas de América Latina en la segunda mitad del siglo XX, su carrera despuntó con la aparición de Ese puerto existe, con prólogo de Octavio Paz, en 1959. Otros títulos: Casa de cuervos, Canto villano, El libro de barro y Concierto animal. Estuvo casada con el pintor y escultor Fernando de Szyszlo. Falleció en 2009.

1960. El nacimiento de Antonio Banderas

En Málaga nace el más internacional de los actores españoles: Antonio Banderas. Filmó con Pedro Almodóvar en los 80. Juntos hicieron, entre otras películas, Laberinto de pasiones, Matador, La ley del deseo y ¡Átame! Fue a Hollywood y se convirtió en estrella con títulos como La balada del pistolero y La máscara del zorro. Fue la voz del Gato con Botas en la saga de Shrek. Volvió a filmar con Almodóvar en La piel que habito. Por Dolor y gloria fue premiado en Cannes y nominado al Oscar.

1977. Nace Luciana Aymar

Nace Luciana Aymar en Rosario. Considerada la mejor jugadora de hockey sobre césped de la historia, fue votada como la mejor jugadora en actividad durante ocho años, cuatro de ellos de manera consecutiva. Descolló a nivel de clubes en Quilmes y GEBA. Con el seleccionado participó de cuatro Juegos Olímpicos. Obtuvo la presea de plata en Sidney 2000 y Londres 2012, y la de bronce en Atenas 2004 y Beijing 2008. Además, ganó los mundiales de 2002 y 2010, el segundo en Rosario. Conmo integrante de Las Leonas se alzó seis veces con el Champions Trophy y sumó tres medallas de oro y una plateada en los Juegos Panamericanos. Se retiró de la actividad en 2014.

2019. El suicidio de Jeffrey Epstein

El magnate Jeffrey Epstein se ahorca en su celda de una cárcel de Manhattan. Tenía 66 años. Un mes antes había sido arrestado por tráfico de menores. El millonario, que amasó su fortuna en el sector financiero, se dedicó a prostituir a chicas menores de edad. En 2008 había sido condenado a un año y medio de prisión, de los cuales los últimos cinco meses los pasó en su casa. Se investigaron los vínculos de ricos y famosos (como el príncipe Andrés de Inglaterra) con la red de Epstein y la británica Ghislaine Maxwell. Ella fue condenada a 20 años de cárcel por un tribunal de Nueva York, en 2022.

Además, es el Día de la Fuerza Aérea Argentina.