Axel Kicillof sobre el inicio de la vacunación: "Hoy se inicia el camino hacia la cura"

"Cuando nos vacunamos estábamos todos muy emocionados. Me parece que el día de hoy marca el inicio de una nueva etapa", destacó en La Plata el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, minutos después de recibir la vacuna Sputnik V, dando inicio a la campaña para enfrentar la enfermedad. "A la mañana empezó la campaña de vacunación mas grande de la historia de la provincia de Buenos Aires. Es la vacuna que marca un verdadero triunfo, una revolución científica", agregó el funcionario con entusiasmo después de mostrar su cartilla de vacunación. A la alegría por el logro, el mandatario provincial le agregó un mensaje a la población: "Hoy es el día en el que empieza la cura, pero esto no terminó y probablemente vamos a estar medio año vacunando.", dijo. En ese sentido, opinó que "vacunarse es un acto de amor" y dijo él mismo se inoculó rápidamente "para manifestar la confianza en el ANMAT. Para mí y para mi familia es palabra santa", dijo.

Un primer paso

"Este fue un primer paso, es un primer lote del que tiene que venir a la provincia, porque primero vamos a empezar por inmunizar a los trabajadores de la salud. Quiero aclarar que no fui el primero en recibir la vacuna, médicos y personal intensivista la recibieron antes. Es comienzo del fin de la pandemia", aseguró Kicillof, que fue vacunado en el Hospital San Martín de la capital bonaerense. "Las vacunas van a alcanzar, pero por ahora están destinadas a aquellos que dan la vida por la pandemia. Vamos a tener un reflujo en enero cuando lleguen cuatro millones más de vacunas para todo el país", detalló el gobernador informando los primeros pasos de la campaña sanitaria.

"Hay que ponerle el hombro, literalmente, a la pandemia", apuntó en tono de broma y destacó que "con mi vacunación, además de cuidarme por las recorridas por los barrios y la cercanía con la gente, contribuye también a cual es mi punto de vista, que es mi absoluta confianza en esta vacuna, y en todas en cuanto las apruebe la ANMAT", afirmó el funcionario para disipar las dudas generadas a partir de las críticas de una parte de la oposición a la Sputnik V por su origen ruso.

"Quiero comentarles que buena parte de los medicamentos que tomamos tienen sus componentes básicos que vienen de India, China, Pakistán. Nunca me importó porque esta aprobado por la ANMAT", continuó reforzando su visto bueno sobre la vacuna, y agregó que "se la pueden aplicar sin miedo porque tiene las aprobaciones correspondientes".

Los riesgos continúan

"Me toca decir que hoy es un día de alegría que en medio de tanta desgracia, donde se inicia un camino hacia la cura, hacia la inmunización de la población", señaló con optimismo el gobernador, aunque advirtió que "llegaron los números de contagios que son más altos, además tengo de nuevo varias personas cercanas que tienen coronavirus. Sepan que sigo con barbijo y después me tendré que dar la segunda dosis, pero igual hay que seguir con los cuidados".

"Aumentaron los contagios, están creciendo bastante fuerte. No es una segunda ola, pero si está avanzando el nivel de contagios y se está dando como al principio, primero empieza en la ciudad, después sigue al AMBA", señaló Kicillof con los nuevos datos epidemiológicos que alertaron a los especialistas. "Es un día lleno de esperanza para seguir combatiendo el virus. Ahora con un instrumento muy poderoso para combatirlo. Pero además hay sumar prudencia y conciencia porque esto no terminó", advirtiendo a la población.

"Darse la vacuna es un acto de solidaridad. Cada vez que uno de los bonaerenses produce los anticuerpos no solo se cuida a si mismo, sino que también cuida a los demás. Es un acto de amor, estamos cuidando a los que están al lado, en particular la población de riesgo", aseguró Kicillof y recordó que el gobierno abrió "una página web que se llama Vacunate Buenos Aires, donde se pueden inscribir. No para recibir el turno, pero si registrarse para recibir información sobre la campaña, sobre como está la situación epidemiológica, y después, más adelante será para asignar los turnos a la población en general".



"Vamos por la inmunidad colectiva que es el final de la pandemia. Vamos a convivir con los contagios. Hay que seguir cuidándose y a acompañar esta campaña de vacunación que es gratuita, pública y voluntaria", destacó al finalizar su intervención.