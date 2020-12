Facundo Campazzo: cuatro puntos y un curioso ingreso de 17 segundos

El cordobés Facundo Campazzo volvió a tener acción limitada con los Denver Nuggets, aunque logró convertir cuatro puntos en poco más de cinco minutos de juego, en el triunfo como local -el primero en la actual temporada de la NBA- ante Houston Rockets, por 124 a 121. A las 0 horas del miércoles, volverán a presentarse los Nuggets como visitantes de los Sacramento Kings.

El base de 29 años sumó cinco minutos y 26 segundos en cancha (casi todo en el último cuarto, con el resultado sentenciado) y en ese lapso convirtió cuatro lanzamientos libres, falló un tiro de dos puntos, tomó un rebote y cometió dos faltas, una de ellas en ataque, lo que le valió a su vez una pérdida en un cobro verdaderamente inexplicable por parte de los árbitros.

Por el momento, es el partido en el cual sumó más puntos desde su llegada a la NBA, aunque no el que más tiempo jugó, ya que en el debut ante Sacramento Kings estuvo en el rectángulo de juego ocho minutos y ocho segundos (marcó tres puntos); mientras que en la segunda fecha, contra Los Angeles Clippers, no pasó de los tres minutos (no convirtió).



Una de las curiosidades de la noche para el argentino fue su ingreso sobre el final del primer cuarto. El entrenador Michael Malone mandó a Campazzo a la cancha a falta de 24 segundos para el cierre, con Houston en ataque. El número 7 quedó emparejado con James Harden e intentó darle una falta cuando se vio superado, pero no hubo pitido y "El Barba" terminó perdiendo la pelota. A pesar de que quedaban 7 segundos y la posesión era de Denver, Malone volvió a mandar al banco al cordobés. Todo un síntoma de la, hasta ahora, dura temporada debut del base en la NBA.

La gran figura de la noche en el Ball Arena fue el pivote serbio Nikola Jokic, quien concretó un triple doble con 19 puntos, 18 asistencias (su récord en la liga) y 12 rebotes, mientras que el goleador fue el base canadiense Jamal Murray con 21 unidades, secundado por el veterano Paul Millsap con 19.



En los Rockets, que ahora tienen récord de dos derrotas y ningún triunfo, no alcanzaron los 34 puntos de James Harden ni los 23 del interno Christian Wood.