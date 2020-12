"Quieren frenar la forma de hacer política"

Desde Santa Fe

Omar Perotti lo dijo varias veces en el acto que recibió el apoyo de más de 125 intendentes y presidentes comunales del Partido Justicialista. Se lo escuchó decirlo en un video del día de su juramento ante la Asamblea Legislativa, el 11 de diciembre de 2019, cuando anunció que no había llegado a la Casa Gris para que todo siguiera igual, que venía a cambiar las cosas y enfrentar el “crimen organizado, las mafias y al narcotráfico”. Lo repitió en la mitad de su discurso de ayer, y en el cierre, en un mensaje a los operativos para torcerle el rumbo. “Lo que quieren frenar no es al gobierno. Lo que quieren frenar es una forma de hacer política: transparente, que deje de lado las extorsiones, el esquema corporativo y corte los vínculos con el delito”, advirtió.

Perotti habló ayer al lado de cuatro intendentes, que le ratificaron su lealtad al peronismo: Carlos de Grandis (Puerto San Martín), Marcela del Puerto (General Gelly), Alejandro Ruggeri (Bigand) y Enrique Vallejos (Reconquista). Se notó la ausencia de Alejandra Rodenas. El lunes, Rosario 12 preguntó si habían invitado a la vicegobernadora. “En principio, sí”, respondió un ministro del gabinete. Ayer, Rodenas no apareció en el camping de los trabajadores de la sanidad (ATSA), en Sauce Viejo, donde se convocaron intendentes, los cuatro senadores del bloque Lealtad y todos los ministros y secretarios de Estado. En la previa, llamó la atención el abrazo efusivo entre el ministro de Seguridad Marcelo Sain y el vice de Gestión Pública, Marcos Corach, uno de los funcionarios más cercano a Perotti. No estaban obligados por el protocolo a evitar el contacto estrecho porque los dos la pasaron mal por el covid.

“Santa Fe tiene que reflexionar”, pidió Perotti en el final del acto. “¿Qué pasó en la provincia? ¿Desde cuándo pasa? Esto, que cada tanto nos da un golpe en la cara con hechos de violencia, de inseguridad, de corrupción”. ¿Por qué la dirigencia se alejó tanto de la gente? ¿Por qué dejaron que estas cosas sucedan? ¿Por qué no preguntamos por qué pasaron? Es más fácil buscar la pelea en el peronismo porque se investigan hechos que no sucedieron ahora, sino hace años, en gobiernos pasados”, dijo el gobernador en obvia referencia a la investigación al senador Armando Traferri y al pedido de su desafuero que fue rechazado por el Senado.

“No vinimos a hacer la vista gorda”, señaló Perotti. “Eso se acabó. Hay que cortar definitivamente los vínculos con el delito”. "No hay seguridad posible si decididamente no enfrentamos al crimen organizado, a las mafias y al narcotráfico. Y lo tenemos que hacer juntos. Esto no es una interna. Es corrupción o decencia. Justicia o impunidad”, alertó.

“El peronismo ha sabido superar situaciones difíciles, sabe separar la paja del trigo, construye a favor de la gente. Y la gente no quiere impunidad, ni privilegios. Y allí sigue la construcción que nos va a hacer más fuertes todos los días”, alentó el gobernador en otra señal para el PJ

“Podemos gobernar de esta manera, de cara a la gente. Y creo que esto es lo que molesta y a veces los frenos que aparecen no son sólo para que el gobierno no arranque. Tuvimos varias de éstas: el presupuesto (2020 que le armaron Traferri y el bloque de Miguel Lifchitz), las leyes que no salían, la emergencia (que Lifschitz mandó al archivo), la ley necesidad pública que se aprobó por la pandemia”, recordó Perotti. “Los recursos que no aparecían (en la Legislatura) para sobrellevar la deuda de la obra pública. Lo que quieren no es frenar al gobierno. Es frenar una forma de hacer política: transparente, que deje de lado las extorsiones, el esquema corporativo y corte los vínculos con el delito”, reveló Perotti.

“No hay margen en este gobierno” para torcer el rumbo –insistió- “Y esta (lucha contra las mafias) es una decisión firme desde el primer día. No lo estamos diciendo ahora. Lo dijimos el primer día de gobierno” ante la Asamblea Legislativa. En ese momento, algunos se preocuparon por cómo íbamos a decir eso, en ese ámbito. ¿Donde lo voy a decir a la sociedad lo que tengo que decirle sino es allí (en la Legislatura)?".

“Por eso les decía, que tenemos que reflexionar: ¿desde cuándo nos pasó? ¿Por qué nos pasó esto?. ¿Qué permitió que todo esto pasara en los últimos doce años? Para que nos estallara de esta manera la violencia, la corrupción y la inseguridad”

“Van a tener en mí un gobernador que trabajará para la unidad de los santafesinos y santafesinas. Lo que definitivamente cambió es la forma de hacer política. Algunos decían que íbamos a cortar obras o programas. Las cosas que le sirven a la gente no se cortan. Lo que sí se cortó es el vínculo con el delito y allí vamos a trabajar unidos”, concluyó.