Ginés González García: “Es un día de felicidad y de derechos para todos los argentinos”

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, celebró la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada la madrugada del miércoles en el Senado por 38 votos a favor y 29 en contra. “Hoy es un día de felicidad y de derechos para todos los argentinos”, afirmó.

El ministro señaló que se trata “de una cuestión de salud pública” y que, luego de que se reglamente “todavía tenemos un gran desafío”. “La interrupción legal (ILE), que tiene hasta un fallo de la Corte (Suprema de Justicia de la Nación), no es fácil de aplicar. Hay que meterle muchas ganas, mucho esfuerzo”, aseguró.

Asimismo, González García recordó que hubo “una innovación tecnológica tremenda” en lo que hace a la práctica del aborto y que ahora puede realizarse “con más simpleza, con medicamentos, ambulatoriamente” en la mayoría de los casos. “Esto favorece mucho el acceso, elimina muchas cosas feas que tenía todo esto (en referencia a las intervenciones quirúrgicas) y da seguridad, salud”, explicó el funcionario.

El ministro de Salud también fue consultado por la reacción de la Iglesia luego de la sanción de la ley, en particular por los dichos del arzobispo Marcelo Spanchez Sorondo, quien afirmó que “es muy triste que con un Papa argentino y cuando en el gobierno hay un partido cuyos fundadores y presidentes han sido contra el aborto, hayan aprobado una ley anticonstitucional, antihumana y anticristiana, dejándose colonizar ideológicamente por el pensamiento dominante”.

“No estoy de acuerdo con eso -respondió González García en diálogo con Radio con Vos-. Italia hace esto (legalizar el aborto), España, Francia, Irlanda, y son de los países con más católicos en Europa. Si quiere aplicar esa doctrina, que le diga eso a los países centrales”. Además, agregó que él “respeta todas las creencias”, pero que no es correcto imponer las creencias particulares al resto de la sociedad.

La vacunación contra el coronavirus

Respecto al inicio de la vacunación con la Sputnik V, el titular de la cartera de Salud opinó que “hay un ensañamiento” contra la vacuna rusa, cuestionada por no tener los resultados de sus ensayos clínicos en revistas científicas. “Nadie aprueba una vacuna por lo que sale en las revistas, se aprueba por lo que el laboratorio está obligado a mandar (al ente regulador) -explicó-. (La vacuna de) Moderna fue aprobada sin que saliera nada en revistas”.

Ante el aumento de casos de coronavirus en las últimas semanas, González García reiteró que el incremento en este momento se debe a la población joven “porque se mueven más y no cumplen las reglas” y son quienes transmiten el virus a los adultos mayores. “Esto no pasó, no nos desconfiemos”, advirtió y resaltó la necesidad de mantener las medidas de cuidado.