Menos heridos, y de menor gravedad, que en años anteriores

Al menos 16 personas, 11 de ellas menores, resultaron heridas en la madrugada del viernes por el uso de la pirotecnia en los festejos de la llegada de Año Nuevo, según se reportó desde los hospitales de Quemados y Santa Lucía, mientras que el Pedro Lagleyze no registró lesionados por primera vez en 15 años. Esta disminución "notoria" en los casos, según las fuentes consultadas por Télam durante una recorrida, se debió a las campañas contra el uso de la pirotecnia durante las fiestas, aunque el uso fue mayor que en los festejos de Navidad.



La soledad de las calles por el feriado del 1 de enero de Año Nuevo se replicaba en el Hospital de Quemados, y en los oftalmológicos Santa Lucía y Lagleyze. Según informaron fuentes del Hospital Municipal de Quemados, ubicado en el barrio porteño de Caballito, sobre la Avenida Pedro Goyena 369, cuatro menores resultaron heridos esta madrugada por el uso de pirotecnia y fueron atendidos en la guardia.



Los jefes de guardia que se turnaron durante la madrugada, Norberto González y Valeria Fernández, detallaron a Télam que de los cuatro menores atendidos dos tuvieron heridas en la mano, uno en el pie y el restante en la cara. "Tuvimos que atender a cuatro menores heridos por pirotecnia y algunos otros ingresos por quemaduras habituales y domésticas, pero ninguna de gravedad, por lo que recibieron atención ambulatoria y luego se retiraron", explicó González desde la puerta del hospital, que se encontraba vacío. El año pasado, este centro asistencial no reportó heridos durante la madrugada por los festejos del Año Nuevo, por primera vez en los últimos 38 años.



Con algunos pocos pacientes que aguardaban ser atendidos en la guardia, el Hospital Oftalmológico Santa Lucía reportó al menos 12 personas heridas que fueron atendidas en lamadrugada en ese centro, por el uso de pirotecnia, mientras el año pasado habían sido 26. De ese total, 7 son menores de 15 años, mientras que dos de los cinco adultos requirieron intervención quirúrgica, según informaron fuentes hospitalarias del centro ubicado en avenida San Juan 2021, en el barrio porteño de San Cristóbal.



"Ingresaron 13 pacientes, 11 que tuvieron atención ambulatoria y dos necesitaron intervención quirúrgica", explicó a Télam Carlos Díaz, el jefe de Guardia del centro. De los 13 heridos, 12 fueron por pirotecnia y uno por el estallido de una botella; mientras que se indicó que todos fueron varones, 5 mayores de edad y 7 menores de 15 años.



Sobre los heridos de mayor gravedad, Díaz detalló que "uno fue operado por un estallido en el ojo por pirotecnia y, el otro, por la explosión de una botella que estaba en el freezer".



El Instituto Oftalmológico Pedro Lagleyze no registró heridos esta madrugada, por primera vez en 15 años, informó la médica María Alejandra Sala, jefa de guardia de ese centro asistencial.



"Es la primera vez en 15 años que estoy acá que no tenemos heridos por pirotecnia", dijo la médica durante una recorrida realizada por Télam al centro ubicado en avenida Juan B. Justo 4151, del barrio porteño de Villa General Mitre.



Dentro de un espacio atípicamente vacío para estas fechas, Sala contó que solo tuvieron el ingreso de dos personas "por heridas en accidentes laborales".



Hace una semana, durante los festejos por Navidad, la guardia de este centro oftalmológico tuvo que atender a 20 personas, de las cuales 6 resultaron menores de edad; mientras que el año pasado, en año nuevo, fueron 3 los heridos.