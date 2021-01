Alberto Fernández: "Dije que los jubilados no iban a perder más contra la inflación y lo he cumplido"

El presidente Alberto Fernández aseguró que la nueva movilidad de haberes -que el Congreso convirtió en ley la semana pasada- les va a permitir a los jubilados estar “un poco mejor”. Durante el acto de lanzamiento del programa “Anses Verano” en Chapadmalal, el mandatario promulgó la ley sostuvo que uno de los objetivos de su gobierno es "prestarle atención a los que más necesitan".

"La fórmula jubilatoria sirvió en su momento para sacarle plata a los jubilados y después nadie podía cumplir. Nosotros no creemos que ningún jubilado esté muy bien con los ingresos que tiene. Creemos que tenemos que mejorarle esos ingresos", aseguró el presidente y señaló que "los que peor estaban en el 2020 eran los jubilados".

"Volvimos a poner una mejor fórmula. La fórmula que estamos proponiendo hizo crecer 20 por ciento los ingresos de los jubilados -afirmó el presidente-. Terminé el año 2020 con la tranquilidad de que mi palabra la he cumplido. Cuando dije que los jubilados no iban a perder más contra la inflación, lo he cumplido"

Según el jefe de Estado, esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria requiere “un esfuerzo fiscal importante”, pero se trata de "estar presentes" para resolver las "inequidades" del país.

"Nadie puede estar tranquilo sabiendo que el 44 por ciento de los argentinos está en situación de pobreza. El Estado está para ordenar. El mercado no ordena, desordena. Si dejamos todo en manos del mercado, lo que ocurre es que rige la ley del más fuerte", remarcó.



En su primer acto oficial del año, el presidente estuvo acompañado del gobernador bonaerense Axel Kicillof y de la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, quien destacó que el 2021 será "el año de la reconstrucción de Argentina" y, para eso, "se necesitaba que la fórmula de movilidad jubilatoria" saliera de la "discrecionalidad" y favoreciera a los 7.200.000 jubilados y pensionadas.

Fernández afirmó también que le "preocupa" el aumento de contagios de coronavirus de los últimos días, advirtió que en Mar del Plata "los casos crecen de un modo más que preocupante", llamó a la "responsabilidad individual" y pidió "no jugar con fuego porque el virus está circulando”.