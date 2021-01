Francisco Zustovich: "Doncic me vuelve loco, trato de imitarle cosas"

Con sólo 14 años de edad, Francisco Zustovich se convirtió en uno de los jugadores más jóvenes de la Liga Nacional de Básquet al debutar el pasado 23 de diciembre con la número 2 de Peñarol de Mar del Plata, en la derrota 65 a 88 ante Regatas Corrientes.



"Estoy muy feliz por mi debut, me tomó por sorpresa porque no me lo esperaba. Le quiero agradecer la confianza a Carlos Romano, mi entrenador, y a todos los que me acompañan en el día a día", resaltó el externo conocido como Achi, en diálogo con Agencia Télam.

"Sigo pensando cosas que tendría que haber mejorado después de una semana del debut. Llevaba casi ocho meses sin jugar por el tema de la pandemia, ya que las Inferiores se suspendieron en marzo", reconoció el autor de seis puntos en menos de cinco minutos.



Zustovich fue noticia en el mundo del básquet nacional a fines de 2019, luego de haber anotado 78 puntos en sólo 20 minutos en el cuadrangular semifinal del Argentino U13 jugando para Peñarol (derrota final por 112 a 113 ante Bolívar de Carlos Paz), una actuación que -junto a muchas otras- le valió ser invitado por Real Madrid meses más tarde a la Mini Copa del Rey, donde supo lucir sus virtudes.

Ahora, al externo de 1,83 metro le tocó marcar uno de los debuts más jóvenes en la competición, el tercero por detrás del pivote Alejandro Alloatti (Obras) en 1999 con 14 y 355 días y del base Cristian Cortés (Obras) en 2005 con 14 años, 5 meses y 19 días.

En cuanto a ejemplos a seguir, Zustovich se definió como un fanático del esloveno Luka Doncic, de los Dallas Mavericks de la NBA: "Me vuelve loco su juego, trato de imitarle cosas".