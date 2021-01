"Somos trabajadores, que se haga justicia"

"Vamos a insistir para que se investigue el hecho como tentativa de homicidio con dolo eventual", aseguró a Página 12 Martín de Vargas, abogado que representa a Luis e Iván, los dos motociclistas que en la madrugada del primero de enero fueron embestidos en La Plata por el auto de Juan Ignacio Buzali y su esposa Carolina Píparo, la diputada de la Provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, quienes denunciaron haber sido víctimas de un asalto. Además, el abogado sostuvo que una de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata difundida este domingo "está claramente editada para instalar en la opinión pública la hipótesis de que ellos iban persiguiendo a los supuestos ladrones". Es decir que la denuncia del abogado apunta a que el video fue manipulado para favorecer a Píparo. La intendencia de Cambiemos está en manos del macrismo. Por su parte, este domingo también habló por primera vez Luis Lavalle, uno de los jóvenes atropellados, quien contó que previo al choque escuchó una acelerada detrás de él y luego el auto lo "voló de la moto" para después darse a la fuga: "Que se haga justicia, ni yo ni mis amigos somos ningunos chorros, somos todos trabajadores", agregó Luis.

"Si los embistieron porque los confundieron con los ladrones, estamos ante una tentativa de homicidio, tiene el dolo de haber utilizado el auto como arma. Vamos a insistir para que se investigue como tentativa de homicidio con dolo eventual", sentenció De Vargas y añadió que "por donde lo mires no hay forma de justificar los hechos, desde que embisten a los chicos se produce una sucesión de delitos: arrastran la moto, chocan autos, la gente se tiene que correr para que no la atropellen, todo a una altísima velocidad".

La investigación de los hechos, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, se encuentra dividida en dos partes. La primera se centra en el robo denunciado por la diputada provincial, mientras que la otra --con la carátula de "lesiones culposas" y aún sin imputados-- investiga las lesiones sufridas por los jóvenes de 17 y 23 años. En cuanto al robo, fuentes de la Fiscalía dijeron a este diario que todos los indicios --específicamente los llamados al 911 de las víctimas y de vecinos-- apuntan a que existió, tal como denunció Píparo, por lo que los hechos estarían acreditados.

Sin embargo, nadie pudo establecer aún por qué el Fiat 500L de Buzali, donde Píparo viajaba en el asiento de acompañante, terminó chocando a las motos de dos jóvenes que aseguran que se dirigían junto a otro grupo de amigos a ver la quema de muñecos que se realiza en La Plata por Año Nuevo y sostienen que no tuvieron nada que ver con dicho asalto.

"Me embistió y me voló de la moto. El auto se fue con mi moto enganchada por cuatro cuadras", contó Luis, el joven de 23 años que recién este domingo fue dado de alta luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza. En declaraciones a C5N, el joven relató: “Venía por la calle 21 y doblé para la 39. Yo iba atrás de todas las motos, volteé a ver quién venía, había un auto atrás mío y el de Píparo lo venía rebasando”, detalló Luis, quien agregó que, antes del choque, escuchó "una acelerada" y después del impacto el auto "se dio a la fuga". Según el relato de los jóvenes y de los testigos del hecho, fue entonces cuando los amigos de los jóvenes atropellados persiguieron al auto de Buzali y Píparo para pedirle que se detuviera.

Este domingo se difundieron dos videos de cámaras de seguridad que registraron al auto de Buzali y Píparo además de varias motos que circulan a su alrededor. En uno de ellos, grabado luego del choque, aparece un grupo de motociclistas que sigue al auto de Píparo y su esposo mientras se dan a la fuga. El video finaliza cuando los vehículos estacionan en Plaza Moreno y resulta curioso que allí ninguno de los conductores de las motocicletas es señalado por Píparo ni por su marido como responsables del robo.

"¿Por qué Darío Ganduglia, secretario de Seguridad municipal, quien tiene a cargo todas las cámaras de seguridad de la ciudad los estaba esperando en la Plaza Moreno?", se preguntó De Vargas. El abogado puso el foco en el otro video difundido. Allí se observa lo que sería el momento previo al choque, cuando tres motos son perseguidas por el Fiat: "Está claramente editado, son cuadros separados y pegados: pasan las motos y en el siguiente cuadro, cuando ya no se ven las motos, pasa el auto, está editado para instalar en la opinión pública la hipótesis de que iban persiguiendo a los ladrones", aseveró el letrado.

"Lo que está claro es que los chicos no tuvieron nada que ver, de todos ellos uno solo conocía el centro de La Plata", remarcó De Vargas. Según su relato, en la madrugada del primero de enero los chicos transitaban por el centro de la capital provincial provenientes de la localidad de Abasto. Detrás de ellos incluso conducía un auto el padre de uno de los jóvenes, quien finalmente llevó a Luis al Hospital San Martín de La Plata porque, según denunció la víctima, no fue asistido por el SAME. Luis, trabajador en un lavadero de autos de día y repartidor de pizzas por la noche, pidió que "se haga justicia, ni yo ni mis amigos somos ningunos chorros, somos todos trabajadores".