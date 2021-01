Nuevo capítulo de su enfrentamiento con el dirigente Juan Grabois

Luis Miguel Etchevehere y su infinita empatía con los pobres: "A la gente le dan plata por quedarse en la casa rascándose"

El ex ministro de Agroindustria se ofuscó por un tuit del militante popular que leyó como una invitación a pelear. "Vi en La Nación que no aceptaste. Parecías tan guapo maltratando a Dolores. No imaginé que te ibas a asustar. Perdón, por ahí me expresé mal. Te invitaba a un comedor para que conozcas la realidad. Tal vez se te ablande el corazón. Sigue en pié", le contestó el abogado.