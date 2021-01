El Gobierno puso en marcha el mecanismo para las PASO 2021

El Ministerio del Interior inició formalmente el proceso con vistas a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y a las elecciones legislativas de este año al presentar un anteproyecto del pliego de bases y condiciones para licitar el recuento provisional de votos. El anuncio se produce en el contexto del pedido de un numeroso grupo de gobernadores para que se suspendan las PASO ante la situación excepcional derivada de la pandemia de coronavirus. Se trata de un reclamo que divide al oficialismo y sobre el que Juntos por el Cambio se pronunció en contra después de pretender eliminar las PASO en 2019 por considerarlas “una encuesta cara”.

La cartera que encabeza Eduardo “Wado” de Pedro, a cargo del proceso eleccionario, dio el paso inicial del procedimiento para contratar a la empresa que deberá encargarse del recuento provisorio y la difusión de los resultados la noche de cada comicio, al publicar en el Boletín Oficial un anteproyecto de pliego de licitación. “En esta oportunidad se habilitó a que interesados puedan realizar observaciones y sugerencias no vinculantes, con el objetivo de lograr mayor transparencia y mejorar el proceso licitatorio”, indicó en un comunicado. La resolución definió un plazo de diez días corridos durante los cuales los interesados podrán realizar las observaciones, que se recibirán en el correo electrónico [email protected]">[email protected]. “Una vez finalizado, se procederá a la publicación del pliego y al llamado a una licitación pública internacional”, señaló el Ministerio.

Desde el retorno de la democracia hasta 2017 el escrutinio provisorio estuvo a cargo de la española Indra. En 2019 la reemplazó Smartmatic, una firma fundada por venezolanos pero que tenía sede en Florida, Estados Unidos, y que recibió duros cuestionamientos por las irregularidades que había protagonizado en distintos países. También fue criticada y denunciada judicialmente por las demoras en presentar el software antes de las PASO, cuyo resultado anticipó el triunfo rotundo del Frente de Todos sobre el macrismo en primera vuelta. A diferencia de aquella licitación, que Smartmatic ganó al ofertar poco más de 17 millones de dólares, el anteproyecto conocido ayer dispone que la oferta deberá hacerse esta vez en pesos.

El anuncio de Interior se produce en el marco de la incertidumbre sobre la realización de las PASO, instancia creada por el Congreso en 2009 para dirimir las internas partidarias en elecciones abiertas y simultáneas en todo el país. El 11 de diciembre pasado un grupo de diputados del Frente de Todos presentó un proyecto de ley para suspender las PASO previstas para agosto. Si bien hay una regla implícita según la cual la Ley Electoral no se modifica en año de elecciones, son amplia mayoría los gobernadores que impulsan la suspensión por la situación excepcional derivada de la pandemia. En el oficialismo hay posiciones encontradas y algunos sectores ya se posicionaron en contra de la suspensión.

Según el diputado tucumano Pablo Yedlin, uno de los firmantes del proyecto, los gobernadores plantean tres causas para suspender las PASO. “La primera es que la PASO no son un mecanismo efectivo en Argentina para definir las fórmulas en general. No sirven. Segundo, que es una elección muy particular, en un año muy particular --una elección intermedia en un año pandémico, con una grave situación de crisis--, y tercero, que estaríamos ahorrando 9 mil millones de pesos de los 17 mil millones presupuestados para la elección del año que viene. Más de la mitad de lo presupuestado está destinado a la PASO”, indicó. El chaqueño Jorge Capitanich fue uno de los voceros del grupo que pide la suspensión, igual que el catamarqueño Raúl Jalil. El bonaerense Axel Kicillof consideró que “lo determinante es la situación sanitaria” pues “nuestro régimen electoral está dado, no hay que discutirlo de nuevo, pero es un año complicado”. la discusión no debe realizarse “en base a conveniencias políticas de determinadas fuerzas” sino que debe estudiarse “desde lo real".

Juntos por el Cambio en sus versiones porteña y bonaerense rechazó la posibilidad de suspender las PASO. "Cualquier cambio en el sistema electoral requiere un amplio consenso institucional”, dijeron apenas se conoció el proyecto. “Las reglas electorales no se deben cambiar a pocos meses de las elecciones”, indicaron desde JxC porteño. “Las elecciones se pueden llevar adelante sin por ello aumentar el riesgo sanitario o los contagios”, afirmaron desde el espacio que hegemoniza Horacio Rodríguez Larreta, pero del que también participan los radicales, los socialistas, la Coalición Cívica y otros partidos.