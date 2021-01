El comunicado de Coninagro: "No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país"

Durante la tarde de este martes, tres entidades de la Mesa de Enlace anunciaron un cese de comercialización de granos como forma de protesta contra la medida del gobierno nacional de prohibir las exportaciones de maíz hasta marzo de este año, momento en el que comienza la cosecha del cereal de la nueva campaña. Sin embargo, la medida de fuerza no fue consensuada de forma unánime ya que no cuenta con el aval de Coninagro.



“No es momento de parar, pero sí de reclamar. No adherir al cese de comercialización es una medida a favor del país, no a favor del Gobierno", comentó el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto.

Si bien desde la entidad agropecuaria manifestaron su descontento con la medida dispuesta por el Gobierno nacional de suspender temporalmente la exportación de maíz, aseguraron que hacer un paro no es la solución. “No creemos que un problema grave se solucione con otro conflicto, por eso Coninagro no adhiere al paro y apela al diálogo”, expresaron en un comunicado.

En ese mismo sentido, agregaron: “Solicitamos al Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández y su equipo económico nos conceda con prontitud una audiencia para que podamos escucharnos y diagramar acuerdos con el objeto de alcanzar una política productiva de crecimiento y un rumbo que fomente la generación de divisas, creación de empleo y fuentes de trabajo y dinamice la competitividad del sector”.

“Todo conflicto debe ser canalizado sin abandonar el diálogo, por ello seguimos apostando al consenso. Finalmente, no adherir al paro es una medida a favor del país, y no a favor del Gobierno”, concluyeron.

Por su parte, las tres entidades que llevarán a cabo la protesta, la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas y Federación Agraria Argentina, informaron que el paro sería exclusivamente para granos y se realizará desde el lunes 11 hasta el miércoles 13 de enero inclusive, sin presencia de productores en las rutas y con libertad para vender y comprar hacienda. E insistieron "en la necesidad de revisar esta medida absolutamente negativa para los intereses de todos los argentinos".