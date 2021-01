La consistencia que cuenta

Eric Laurent se refirió a la pregunta ¿Qué es un autor? y así habló del “Significador maestro” en Irish Circle Lacanian Orientation, el Círculo Irlandés de Orientación Lacaniana. Sus palabras fueron expresadas el 5 de julio de 2020 y publicadas por London Society of the New Lacanian School. "Así que, parece que la legibilidad es una función más compleja que la función del punto de capitonado, porque incluye tanto el agujero en el conocimiento, como el aumento [le jailissement] del significador maestro. Incluye el agujero. Lacan hizo que fuera el punto de su intervención en el discurso universitario. Subraya que la clave del discurso académico es la producción de la tesis que te permite hacer un nombre para tí mismo, un nombre de master, el de un doctor. Da peso al nombre. Siempre tendrás tu tesis fijada en ti... Esto es lo que juega el papel de un 'significador maestro'. Es por eso que Lacan propone lanzar un diario, en el que se escriban cosas sin firmar. Y el mismo Lacan no se considera autor: 'De ninguna manera soy autor. Nadie sueña con esto cuando lee mis Écrits'. Lacan contrasta la función del autor con la de 'servir al discurso psicoanalítico'.

Lo que uno produce que sea más consistente no tiene un autor, un nombre, un yo, una vida o una psicología, como lo hace consistir. La única consistencia que cuenta es la del discurso al que nos aplicamos".