Lucía Tacchetti: "Hubo que despertar la creatividad más que nunca"

"Muy bueno, mami", espeta Anderson Paak a la pantalla en la que Lucía Tacchetti canta. "Ella es ardiente, me gusta mucho, quisiera aprender el idioma para saber lo que está diciendo", comenta J.I.D. Ambos raperos fueron parte del jurado de Vans Musicians Wanted y eligieron ganadora a la bahiense. ¿El premio? Compartir escenario con Anderson Paak en México, en algún momento de este año.

"Son regalos que te da la música, esas situaciones que no tenés en tu lista de deseos y por ahí se te presentan, y no podés creer todo lo que está pasando", dice Lucía, que se enteró del concurso recién cuando fue finalista, ya que no estaba al tanto de que la habían inscripto desde su equipo de trabajo.

"No puedo vivir sin la música", dijo mirando a cámara en el video grabado en Romaphonic para el certamen. Destacada entre 200 mil participantes, Lucía llegó a la final, en la que tocó Laberinto y Apagón, y compitió con tres artistas más. En Vans buscaban talento, originalidad, presencia en el escenario y, por último, técnica.

"Hago electropop en español y hace un mes lancé mi último disco, Eleté", dijo también en esa presentación. Y cuando empezó a tocar, Anderson Paak acompañó con bailes, risas y mieles: "Lo está haciendo todo en el momento, suena genial, es única. Sólo quiero ver más", dijo Paak. "Lucía sos increíble, mi favorita. ¡Ganaste!", anunció J.I.D.

"Me parece que es un premio a tanto trabajo y tanto esfuerzo. A veces trato de pensar las cosas así y no tanto como suerte, sino que todo es trabajo y dedicación. Y me pareció eso: un premio a esta carrera que tengo y a todo lo que vengo haciendo. Estoy muy feliz. Es una locura", dice.

El imán de la nueva normalidad

Eleté, el tercer disco, salió en septiembre de 2020, aunque estaba programado para presentarse en el Lollapalooza en marzo, fecha en la que saldrían de gira. Estas cancelaciones le dieron tiempo para avanzar en el disco de otra manera. Sumó canciones y, según dice, terminó más contenta de lo que estaba.

Producido por Juan Stewart, el disco tiene una versión bellísima de El magnetismo, de El mató a un policía motorizado, además de hits como los presentados en la final del concurso. "Para mí es una canción muy especial. 'En este mundo peligroso tenemos que estar juntos', me pareció hermoso para este momento", reflexiona.



Durante 2020, Lucía fue mostrando simples hasta completar un disco parejo en el audio, y a la vez cambiante en cuanto a lo sensorial que provoca el universo de la electrónica y cierto juego con las voces. Como buena apasionada en la búsqueda de los sonidos, y de "cosas raras", Lucía logró unir mundos que venía trabajando desde antes. "Este disco me da mucho orgullo porque siento que pude unificar esas cosas: la Lucía más íntima y la mas bailable de VOL.3D, el anterior. Eleté es esa mezcla. Sonoramente es muy poderoso."

"Al principio (de la cuarentena) no entendía mucho, venía muy cansada del verano, pero estaba en eso de 'bueno, me quedo en casa, relajo'. Y después nos dimos cuenta de que teníamos que activar un montón de situaciones online porque era la única manera de mostrarse. Me encantó eso de poder tocar desde tu casa; por suerte me fui equipando, y tenía instrumentos y maneras de sonar bien desde mi casa", cuenta.

Si bien Lucía se las ingenió para seguir adelante y grabó también los videos de Laberinto, Honestidad, 1K Agujas, entre otros colgados en su canal de YouTube, ya tiene ganas de que se abra un poco el juego y volver a tocar. Eso sí, como toda persona entusiasta, es consciente de rescatar lo bueno: "Fue un año en el que hubo que despertar la creatividad más que nunca".