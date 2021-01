Píparo: Contradicciones y discriminación durante sus declaraciones

En las declaraciones que hizo Carolina Píparo ante la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, durante más de cuatro horas este miércoles por la noche, no solo entró en contradicción con las declaraciones policiales, e imprecisiones respecto al recorrido que efectivamente realizó, sino que además fue una declaración que no contó con la presencia de los abogados de las víctimas. La propia fiscal Di Lorenzo rechazó su participación pese a que el abogado Martín De Vargas lo había solicitado, justificada en que se trataba de declaraciones sobre el robo, en el que los motociclistas atropellados no eran parte.

Pero buena parte de la declaración transcurre con preguntas y respuestas sobre el atropellamiento. Incluso, en esa parte se llega a una discriminación grosera cuando el propio abogado de Píparo, Fernando Burlando, le hace preguntas a su representada sobre la causa del atropellamiento, pese a que la fiscal le había negado la presencia a las víctimas.

Di Lorenzo dividió el caso Carolina Píparo en dos investigaciones separadas: la 21/21, que es la causa en la que se investiga el robo, y la 26/21, en la que se investiga el atropellamiento. En la 21 es damnificada y en la 26 ocupa el polémico lugar de testigo, siendo que su marido es quien conducía y el único imputado.

Píparo empieza su declaración situándose como víctima ("Soy víctima de autos", es lo primero que dice) y empieza a responder sobre el robo. La declaración consta de 16 páginas y un párrafo, de los cuales, la primera está prácticamente dedicada a la presentación de identidad y demás, con lo que las declaraciones ocupan 15 páginas y un párrafo. Lo curioso es que la fiscal negó la presencia a De Vargas por no ser parte en la causa del robo, pero 9 de las 15 páginas están dedicadas al atropellamiento, y durante ese recorrido los abogados de Píparo sí estuvieron habilitados y le hicieron preguntas, con lo que resultó en una grosera discriminación en la que Píparo resulta ampliamente favorecida por la fiscal.

