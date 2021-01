Cuándo empieza el cierre sanitario nocturno

El Gobierno confirmó que el cierre sanitario nocturno para intentar reducir los contagios de coronavirus comenzará a regir a partir de este viernes. Tras la publicación del decreto del presidente Alberto Fernández, cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires definirán cómo acompañan la medida

"Las medidas van a estar esta tarde definidas. Se están redactando en este momento. Y van a estar publicadas mañana, cuando van a empezar a regir", explicó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, durante el acto en el Instituto Malbrán que compartió junto al ministro de Salud, Ginés González García.

La restricción que se extenderá desde las 23 hasta las 5. El funcionario nacional explicó que las medidas son parte de "un acuerdo con todos los gobernadores y gobernadoras" con el fin de restringir la circulación por el aumento de casos de coronavirus.

El jefe de Gabinete aclaró que, por ahora, la restricción nocturna "no tiene fecha de finalización" y llamó nuevamente a toda la sociedad a reforzar los cuidados frente a la pandemia para frenar el avance de los contagios de coronavirus. En ese marco, advirtió que “si el aumento de casos se sigue sosteniendo, tenemos la decisión del Gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes de avanzar en medidas de restricción de la circulación”.

"No hay que dejarse llevar por la foto de un día, sino tener una mirada sistémica: no hay que mirar solamente la cantidad de casos", aclaró el jefe de Gabinete. E insistió: "Si esto se sigue acentuando, vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar. No va a haber especulación electoral".

La decisión de implementar la restricción nocturna fue planteada por el Presidente durante la reunión virtual que mantuvo con los gobernadores el miércoles. En ese encuentro los mandatarios analizaron el incremento de contagios de coronavirus que se registró en las últimas semanas y manifestaron su decisión de acompañar la medida.

La principal función de la restricción entre las 23 y las 5 será evitar las reuniones nocturnas, que se dan principalmente entre los jóvenes, quiene se convirtieron en las últimas semanas en un importante grupo de propagación del coronavirus.