Antonella dice que no la dejan ver a su abuelo internado, Carlos Menem 

Antonella Menem, la nieta mayor de Carlos Saúl Menem y la persona más alejada al entorno del expresidente, internado en el Sanatorio Los Arcos, denunció que no la dejan ver a su abuelo ni le informan sobre su estado de salud.

La hija de Carlos Menem hijo y Amalia Pinetta nació en 1988, fruto de una relación breve, y obtuvo el apellido Menem en 2004, más de una década después de la trágica muerte de su padre, ocurrida en un accidente de helicóptero en 1995. Sin embargo, no nunca pudo establecer un vínculo estrecho con la familia Menem, a tal punto que tanto su abuelo como Zulemita y Carlos Nair la bloquearon en Twitter.

En las redes sociales contó que fue a visitar a su abuelo, pero tiene la entrada vedada. "Según dicen sólo entran familiares directos, ¿y yo qué soy?", preguntó en Twitter. Menem está internado desde el 15 de diciembre, con una infección urinaria a la que se sumaron problemas cardíacos y fallas renales, que obligaron a un coma inducido.

"Me tendré que quedar con el último recuerdo que tengo de mi abuelo, hace 11 años atrás en el golf en la Rioja , ojalá él se entere que yo fui a verlo y cumplí mi rol de nieta, más no puedo hacer. Toda la vida me hicieron lo mismo y ahora él estando internado tampoco puedo verlo", se explayó en la red social.

"Es muy triste todo. Pero yo digo siempre: Dios todo lo ve; y mi padre, también. Y estoy más que segura de que sabe que yo hice todo lo que estuvo a mi alcance para verlo", añadió.



En declaraciones a Mucha Radio, remarcó que "me estoy enterado por los medios" de la salud del dos veces presidente y que no habla con su tía Zulemita desde hace once años.

En las primeras horas de este año, Zulemita Menem compartió una foto de las manos enlazadas de ella y su padre, que Antonella Menem aprovechó para compartir.

"Ojalá pudiera estar ahí para agarrarte la mano y decirte cuánto te amo", escribió. "Gracias por las veces que nos vimos y el amor que me brindaste. Agradecerte por ser el único que siempre me reconoció".

Además, lamentó que Menem no haya podido conocer a sus tres hijos, es decir, a sus bisnietos. "Pero quedate más que tranquilo que ellos saben cuánto te amo y lo bueno que fuiste conmigo cuando nos veíamos", concluyó.