Cierre de comercios: fue el 3%, no el 15%

El Gobierno cruzó a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La entidad publicó un informe, con fuerte repercusión mediática, en el que afirmaban que una de las consecuencias que dejó “la cuarentena” fue el cierre de 90 mil comercios, el 15,6 por ciento de los locales de todo el país (sobre un universo más amplio que el contemplado por las cifras oficiales), con 9 locales vacíos por cuadra. Un informe realizado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, con datos de la AFIP, muestra que la baja neta de empresas del rubro comercio fue de 4.992, el 3,2 por ciento del total, cinco veces inferior al estimado por CAME (en base sólo a los locales que presentan declaraciones a la seguridad social).

El informe admite que “sin dudas, la pandemia generó una crisis económica inédita, tanto en Argentina como en el mundo, que implicó pérdida de empleos y cierre de firmas”, según detalla el trabajo realizado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI), que dirige Daniel Schteingart. Sin embargo, la desmentida tiene como objetivo que no se instalen datos falsos.

Empresarios pyme críticos de la dirigencia de CAME consideraron que no se trató de un error técnico en la muestra o en los cálculos. “Fue a propósito, son una gremial opositora, que desde 2017 cuando reemplazaron a Osvaldo Cornide en la conducción, se convirtió en un desfiladero de funcionarios del PRO”, afirmó un dirigente pyme ante este diario. “El Gobierno tiene que defender la gestión”, agregó el empresario.

Cierre de comercios

El Informe del CEP XXI, basado en datos de las declaraciones juradas a la seguridad social que presentan las empresas, muestra la evolución del sector comercial desde 2015. La cantidad de empresas del rubro creció en 2015, se estancó hasta principios del 2018 y con la recesión iniciada ese año, comenzó la retracción. Entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, Argentina pasó de tener 160.219 empresas de comercio a 152.806 (una caída del 4,6 por ciento en términos relativos y de 7.413 empresas en términos absolutos). Luego llegó la pandemia, que implicó una nueva retracción entre febrero y mayo, cuando tocó un piso de 146.168 comercios. Desde entonces, hubo una recuperación de 1.294 comercios. Si se compara septiembre (último dato disponible) contra febrero, la baja neta es de 4.992 empresas del rubro comercio (el 3,2 por ciento del total).

“La caída producto de la peor crisis económica mundial de las últimas décadas fue menor a la registrada durante la recesión de 2018-2019, y cinco veces inferior al 15,6 por ciento informado por CAME”, apunta al informe.

Además, el documento rechaza también el dato de empleo de la publicación de CAME, que afirmaba que se perdieron 185.300 puestos de trabajo en el sector. “Entre febrero y octubre se perdieron 20.890 empleos formales en el sector de comercio, nueve veces menos que lo estimado por la entidad, y tres veces menos que la pérdida producto de la crisis de 2018-2019 (por medio de la cual 66.000 trabajadoras y trabajadores del sector comercial perdieron su empleo formal)”, destaca el trabajo del Ministerio de Desarrollo Productivo, en base a datos del Ministerio de Trabajo.

Desde el Gobierno estiman que la caída hubiera sido mayor, de no aplicarse programas como el ATP, que llegó a 90.131 empresas del rubro comercio durante al menos una vez, que equivale al 60 por ciento del total de empresas del sector. Además, resaltan el otorgamiento de créditos a tasa subsidiada, que fueron percibidos por 130.118 monotributistas y autónomos (tasa cero) y 32.455 firmas, a una tasa del 24 por ciento. También, detallaron las políticas de ingresos para “contener la caída de la demanda”, como el IFE, la tarjeta Alimentar o el Ahora12.

De todas maneras, desde la cartera que conduce Matías Kulfas marcan que el “sesgo” de CAME trasciende a los gobiernos. En lo que se refiere a ventas minoristas, de 22 meses relevados entre enero de 2019 y octubre de 2020, en 17 (el 77 por ciento de los casos) CAME reportó caídas mayores a las reales registradas por AFIP. Solo en un mes (marzo de 2019), reportó una caída de ventas minoristas menor a la de AFIP. “La evidencia disponible indica que los datos de ventas minoristas tienen inconsistencias importantes, con un sesgo hacia la negatividad presente a lo largo de gran parte del período analizado”. En las mediciones de CAME se aclara que son muestras, por ejemplo en la última se realizó en base de 1000 comercios de todo el país.

No es la primera vez que el Gobierno desmiente información económica. En noviembre, el Ministerio de Desarrollo Productivo realizó un informe para desmentir lo que consideraban "el mito del éxodo de empresas". También, desde el Ministerio de Economía marcaron el “sesgo” de las consultoras privadas que se presentan en el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, donde la inflación proyectada para los años del gobierno de Mauricio Macri fue muy inferior a la real, mientras que fue muy superior a lo que efectivamente ocurrió en el primer año de gobierno de Alberto Fernández.