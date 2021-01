Murió el director Michael Apted

El director británico Michael Apted, realizador de películas de gran popularidad como La hija del minero (1980), Gorky Park (1983), Gorilas en la niebla (1988) y uno de los films de la saga de James Bond, El mundo no basta (1999), con Pierce Brosnan, falleció ayer jueves 7, a los 79 años. Fuentes de The Gersh Agency y del Directors Guild of America (DGA) confirmaron la noticia al portal Screendaily, pero no proporcionaron más detalles.

El escritor y director de cine y televisión inglés había nacido en Aylesbury, Buckinghamshire, el 10 de febrero de 1941, y ocupó el cargo de presidente de la DGA durante tres mandatos entre 2003 y 2009. Fue uno de los pilares de la innovadora serie documental de TV titulada Up, que narra la vida de 14 británicos desde su infancia, a partir de 1964, hasta su vejez. Apted no dirigió la primera entrega, pero dirigió cada actualización sucesiva de siete años hasta 63 Up, en 2019.



Sus créditos documentales incluyen Incidente en Oglala, Bring On The Night (con Sting) , Moving The Mountain, Me and Isaac Newton y Power Of The Game. Su trabajo televisivo abarcó programas como Masters Of Sex y Ray Donovan de Showtime, y Rome de HBO , por el que ganó el premio DGA en la categoría de Serie dramática en 2006.

Apted fue nominado en múltiples ocasiones a los Bafta, ganando el premio Flaherty Documentary Award por 28 Up en 1985 y por 35 Up en 1992. Entre otros honores, recibió el premio Berlinale del jurado ecuménico por Moving The Mountain, en 1995.

Fue nominado para el premio DGA en la categoría de noche de serie dramática para PBS Special The Collection-Harold Pinter en 1978, y ganó el premio como miembro vitalicio honorario del gremio en 2018 y el premio Robert B. Aldrich de la DGA por servicio extraordinario en 2013.