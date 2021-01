El instituto de carreras alternativas de Leo Maslíah

El músico, humorista y escritor uruguayo Leo Maslíah subió a Instagram un video con una crítica ácida al fenómeno del pensamiento alternativo, cuya máxima expresión son los terraplanistas y los antivacunas. En el video, Maslíah habla como representante de un instituto "pionero en la implementación de las carreras relacionadas con la medicina alternativa, tan necesaria hoy en día".

Mirando a cámara, destaca: "Queremos hacer hincapié en que a partir de este año extendemos las titulaciones a otras áreas del conocimiento, también de carácter alternativo. Por ejemplo, inauguramos este año la carrera de ingeniería alternativa, en la cual vas a aprender a diseñar desde puentes y carreteras hasta edificios, usinas, software, sin necesidad de ningún cálculo matemático, sino simplemente a partir de tu energía interior, no la energía de la que habla la física, nosotros no creemos en la ley de conservación de la energía, ni en los dogmas de la leyes de la termodinámica, ni el modelo estándar de las física de partículas. No nos basamos en eso".

El músico de 66 años invita a "un seminario introductorio que se realiza la semana próxima. No te podemos dar la dirección porque nosotros no trabajamos con coordenadas cartesianas ni con nada que te ponga ningún tipo de límites; ni creemos en límites ni integrales ni diferenciales".

En ese sentido, anuncia: "Vamos a fundar también la carrera de física alternativa, relacionada con todo esto, porque todo tiene que ver con todo, y de química alternativa, en la que no te vas a encontrar con los 118 elementos que proclaman los que defienden los dogmas de la tabla periódica, sino con los cuatro elementos consagrados por la sabiduría antigua: aire, agua, tierra y fuego". Para ello, invitó al laboratorio del instituto, "donde nuestros profesores trabajan con dos de estos elementos, agua y aire, para a partir de ellos crear barro".

Hay más: "Nuestro abanico de opciones se completa con sociología alternativa, porque no te va a complicar la vida con clases sociales, nosotros creemos que el ser humano es uno solo, estamos en contra de la discriminación". Y cerró con un "Inscribite ya", en el cierre de un video mordaz contra influencers que hablan de cualquier cosa sin basamento científico.

El video se viralizó en las redes y fue tendencia. A tal punto, que hubo quienes creyeron que no era una sátira, sino literal. A continuación, algunas reacciones: