Un buque asiático chocó contra un muelle en el Puerto de San Lorenzo

Un buque con bandera de Hong Kong chocó contra un muelle del Puerto de San Lorenzo, en Santa Fe, cuando se disponía a cargar harina de soja para transportar a Vietnam.



El insólito hecho sucedió en la tarde del martes, cuando el barco Surabaya Express, de 215 metros de eslora, sufrió un desperfecto en el sector de máquinas cuando se disponía a cargar harina de soja en un muelle de la empresa Molinos para transportar a Vietnam.



Por esa cuestión técnica, el capitán no pudo dominar la embarcación, que terminó impactando contra la punta del muelle en el puerto ubicado sobre la margen santafesina del Río Paraná.



"Presumiblemente, habría sido un problema de presión de aire en el sistema de propulsión. Se labrarán las actuaciones para determinar qué pasó", indicó el prefecto principal de San Lorenzo, Horacio Aranda, en declaraciones a TN.

Más allá de los daños visibles que sufrió el barco en la parte de la popa, el muelle no sufrió daños de consideración porque le pegó a las defensas portuarias.



El miembro de la Prefectura Naval remarcó que "no hubo lesionados, ni hay peligro (de hundimiento) para la nave" en su trayecto al sudeste asiático.



"La empresa Molinos tiene que hacer un informe técnico para evaluar si hubo daños estructurales. Por lo que vemos, no parece tanto", aclaró Aranda, quien subrayó que hasta que se concluyan esas pericias se suspendió la operación de buques en ese muelle.

El impacto del Surabaya Express contra el muelle quedó registrado en videos que grabaron algunos trabajadores del puerto santafesino y que rápidamente se viralizaron en redes sociales.



El muelle de Molinos donde ocurrió el accidente se encuentra ubicado casi 21 kilómetros al norte de la ciudad de Rosario.