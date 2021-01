La realidad epidemiológica definirá la modalidad del regreso a clases

“Hoy tenemos que sostener más que nunca los cuidados para tener una realidad epidemiológica que nos permita volver a las aulas”, insistió el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, quien sostuvo que la “presencialidad cuidada” será el “eje ordenador” del ciclo lectivo 2021. Para el funcionario, que el lunes comenzará una gira por las 24 distritos del país para avanzar con el incio del ciclo lectivo, las medidas recomendadas por el Gobierno nacional en relación al aumento exponencial de casos de coronavirus en las últimas semanas “apuntaron a priorizar la presencialidad en las clases por sobre otros aspectos de la vida cotidiana en situación de pandemia. Y es lo que queremos consensuar con toda la sociedad.



El ministro ratificó el análisis que realizó días atrás en relación con las medidas que restringen la circulación recomendadas por el Ejecutivo comandado por Alberto Fernández a las jurisdicciones que observen aumento exponencial de casos de coronavirus como método para frenar los contagios, y sostuvo la intención “de este ministerio y de todo el Gobierno nacional de priorizar la presencialidad en el ciclo lectivo 2021 sobre otros aspectos de la cotidianeidad”.

“Si consideramos que la escuela es ese espacio seguro al que deben regresar nuestros niños y niñas, implica que debemos ser concientes de que hay que sostener cuidados más rígidos y estrictos en otros ámbitos de la vida cotidiana”, remarcó, coincidiendo con las declaraciones que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, vertió el viernes sobre el mismo tema.

“La presencialidad será el eje ordenador del sistema educativo, lo volvemos a decir”, insistió Trotta en diálogo con este diario, diálogo en el que también aclaró que “implica articulación con cada una de las jurisdicciones educativas, con docentes y familias” para “afrontar un año doblemente complejo”. Para el ministro, el 2021 no solo “habrá que lidiar con la problemática de la Covid 19, sino que la escuela deberá afrontar el desafío de recuperar contenidos del ciclo pasado, de hacer frente a impacto subjetivo que la pandemia tuvo en los chicos y las chicas, de la situación social y económica compleja”.

En ese sentido, sostuvo que las clases con docentes, personal no docente y alumnos en las aulas “van a suceder aplicando protocolos y toda la experiencia que se generó en el país el año pasado, analizando la realidad epidemiológica de cada lugar y adaptando la intensidad de la presencialidad a cada caso”. “No hay que olvidarse que más de la mitad de las provincias tuvieron presencialidad en el aula el año pasado, con la aplicación de protocolos que fuimos elaborando con las distintas jurisdicciones. Toda esa experiencia se pondrá en juego ahora”, añadió. Durante 2020 el Consejo Federal de Educación (CFE) aprobó protocolos que fijan pautas y condiciones para elaborar planes que garanticen, según la situación de cada jurisdicción, el retorno a la escuela.

No obstante, aclaró que la presencialidad en las aulas que se convirtió en el horizonte prioritario de las políticas educativas nacionales “bajo ningún punto de vista” significa que las cosas serán como los días previos a la pandemia, con clases los cinco días a la semana, en horario completo, escuelas rebosantes de alumnos y alumnas, docentes y trabajadores no docentes. “En ningún lugar del mundo hay un regreso a clases con los índices y condiciones de aquellos días previos a la llegada del coronavirus. Y los que la intentaron llevar a cabo, debieron retroceder. Buscamos ir recuperándola de a poco, lentamente, con un sistema en el que se combinen en análisis de la situación epidemiológica, la aplicación de protocolos, el proceso de vacunación, la responsabilidad en los cuidados”, postuló.

“La presencialidad que buscamos es una presencialidad segura, consciente de la realidad epidemiológica que atraviesa cada jurisdicción, y comprometida”, remarcó. Desde los gremios docentes, no obstante, las posiciones observan un consenso en cuanto a la “necesidad” de la recuperación paulatina de la presencialidad y, a la vez, de la “importancia de que estén dadas las condiciones sanitarias”.

Sobre el proceso de vacunación a docentes y no docentes, que fueron incluidos dentro del Plan Estratégico para la Vacunación nacional con el objetivo de fortalecer la iniciativa del regreso a las aulas en febrero, el ministro ratificó que comenzará el mes en el que los y las docentes deban reincorporarse a sus puestos de trabajo. “Fue algo que solicitaron los gremios”, indicó. También aclaró que desde la cartera que dirige están “trabajando en una articulación” con el Ministerio de Salud nacional y las diferentes provincias así como Ciudad de Buenos Aires. Se está pensando en un esquema de prioridades hacia adentro del universo de trabajadores de la educación, “según nivel educativo en el que trabajen y modalidades”. El proceso comenzará por las grandes ciudades.

Trotta sostuvo que “las familias” son “la otra pata de este sistema, indispensable para poder tomar las decisiones” vinculadas al sistema educativo y el regreso a las clases presenciales en el marco de la pandemia. Aclaró que no recibió planteos sobre “temores de padres y madres” frente a la posibilidad de que el regreso a clases aumente el riesgo de contagios intrafamiliares, “todo lo contrario”: “Sabemos que la educación es, también, un eje ordenador intrahogares, que si los niños y las niñas no van a la escuela, todo el equilibrio familiar se resiente. Y es lo que ocurrió durante el año pasado. Si bien no volveremos de inmediato a la vieja normalidad, lo tenemos en cuenta”, apuntó el ministro, que por otro lado descartó haber recibido presiones del sector empresarial para avanzar en la presencialidad en las aulas como llave habilitadora para, a su vez, el regreso de madres y padres a sus puestos de trabajo.