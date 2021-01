Agustin Rossi: "No reconocer la importancia de Cristina Kirchner es negar la realidad"

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, sostuvo que todas las coaliciones políticas tienen en su interior diversidad de miradas, y agregó que "no reconocer la importancia" de Cristina Kirchner en el Frente de Todos "es negar la realidad". "Todas las opiniones de la vicepresidenta son opiniones ponderadas y merece el reconocimiento de quien las emite. Sin embargo, siempre que dice algo hay especulaciones en uno u otro sentido. No reconocer la importancia que tiene en el marco de la coalición y no reconocer que tiene el derecho legítimo a emitir sus opiniones sobre el escenario político es negar la realidad", sostuvo Rossi. Agregó que "es absolutamente natural que una figura política de la entidad y el liderazgo de Cristina emita las opiniones que quiera en el momento en el que lo considere prudente".

"Somos una coalición al igual que Cambiemos. Cuando hay diferencias entre los dirigentes de Cambiemos también se notan y se tienen en cuenta. Siempre supimos que éramos una coalición integrada por distintos sectores políticos. La unidad en la diversidad, con diferencias de matices, en el marco de coaliciones son habituales".



Rossi es uno de los integrantes del gabinete de Alberto Fernández provenientes del kirchnerismo. Entrevistado en Radio Rivadavia, le preguntaron sobre las diferencias internas en el Gobierno. "Cuando construimos el Frente de Todos sabíamos que los kirchneristas íbamos a ser un aporte y que íbamos a convivir con otros sectores que podían tener la misma matriz partidaria pero que en los últimos tiempos habían tenido caminos distintos", señaló el ministro.

En otro orden, el dirigente rechazó la comparación entre el actual conflicto con productores del campo por el cierre de las exportaciones de maíz con el escenario de confrontación del 2008 que protagonizaron el Gobierno de Cristina Kirchner con la Mesa de Enlace por las retenciones. "No lo veo absolutamente comparable", consideró, al tiempo que justificó la medida adoptada por el Gobierno: "No toma la medida porque le gusta cerrar las exportaciones sino porque quiere asegurar el abastecimiento interno".