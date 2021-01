Homenaje orquestal al primer disco de Almendra

Mil cosas se han dicho --y aún se pueden decir, claro-- del glorioso “primero de Almendra”. Nueve canciones, sin contar los singles que se agregarían en ediciones posteriores a la original, refrendan la afirmación. Son todas bellas, originales, armónicas, algunas más algunas menos rockeras, pero conmovedoras por igual. Poéticamente, el resultado es el mismo, al punto que decenas de frases de tales canciones podrían usarse para titular un homenaje. La que eligió Julián Hermida para nombrar su obra tributo al disco del payaso fue una de “Muchacha”: “Tu tiempo es hoy”. Cuenta el músico que fue así porque, al cumplir 39 años, recibió un regalo cuyo título era el mismo pero en forma de libro. “Era la historia de Almendra por Julián Delgado, y leerla fue lo que me llevó a la idea de grabar este disco”, dice él.



El disco es nada más y nada menos que una transcripción orquestal –aunque algo de esto ya tuviera el original— de aquel trabajo que partió aguas en la música popular argentina. Su anclaje temporal fue el medio siglo que cumplió su edición el año pasado y los invitados al cumple fueron Litto Nebbia, Franco Luciani, Daniela Herrero y Lorena Astudillo, entre otros y otras, además de una impecable orquesta de cuerdas, piano y bandoneón dirigida por el mismo Hermida. “Lo que intenté en este trabajo fue tratar cada tema no solo como si fuese la primera vez que se grababa ignorando las instrumentaciones originales, sino también como si hubiesen sido concebidos para la formación de cuerdas, piano y bandoneón. Tener que reemplazar la batería y la guitarra fue el desafío mayor, creo”, señala el músico, que contó con un plus a favor: el tango. Su vínculo con el género se detecta fácil en gruesos pasajes de su vida musical. No solo acompañó a Leopoldo Federico, Rubén Juárez, María Graña, Osvaldo Piro, Guillermo Fernández, Alberto Podestá o Amelita Baltar, entre más, sino que también fue director orquestal del seleccionado federal de tango y de la orquesta José Libertella, tocó en 2014 en la Filiberto, y grabó discos del palo como Zona sur, con quinteto propio; Hermida en blanco y negro y Desgenerados, los últimos dos junto a Juanjo Hermida. “Ese libro que recibí de regalo me hizo descubrir también que las influencias del tango en Almendra eran mayores que las que yo creía”, retoma el también guitarrista, sobre otro de los motivos que dio origen a Tu tiempo es hoy. “Es que la música de Almendra estaba gestada en una Buenos Aires donde el tango estaba más presente, incluso. Salgado cuenta en el libro que en el recital que ofreció el grupo en el Di Tella, abrieron con una versión instrumental de “Desde el alma”, el vals de Rosita Melo y Homero Manzi. ¡Miren si no eran tangueros!”

--¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste el disco homenajeado? ¿qué te produjo?

--En la pre adolescencia pasaba los veranos en la pileta de un club donde me juntaba con chicos más grandes con los que descubría bandas en la época del casete. Con ellos escuché Almendra. Pero confieso que por aquellos años esa banda era para mí algo que se había escuchado en otra época, tal como me pasó con Piazzolla, a quien necesité tener algunos años más para entenderlo. Por suerte, me volví a encontrar con Almendra ya de grande y creo que la primera vez que me senté a escuchar el disco como “cosa mía” me pregunté cómo no había apreciado tanta belleza en aquellos años anteriores. Lo bueno es que llegué a tiempo y pude descubrir un trabajo muy sofisticado y bello, donde todo parece haber sido muy cuidado.

--Siempre hay canciones que resaltan sobre otras, en cada subjetividad. ¿Cuáles son para vos?

--Injustamente elegiré dos temas: “A estos hombres tristes”, porque me parece sabio, futurista y estético, y “Laura va”, por dos motivos. Uno es el maravilloso arreglo de Rodolfo Alchourrón y otro, la temática de su letra, tan actual en una época donde comenzaba a suceder por primera vez en nuestra sociedad que las chicas huían de su casa porque no soportaban más las reglas impuestas por sus padres.

--¿Fue lo mejor que te pasó en la música este disco? ¿o a la altura de qué estuvo, en todo caso?

--Cada disco que uno graba en los diferentes momentos de su vida es lo mejor que le pudo pasar en ese momento creo, pues tiene que ver con quién está siendo uno en ese momento. En este caso, escribí los arreglos en un año muy especial de mi vida, de mucha transformación y mucha libertad musical también, y eso es lo que escucho en el disco: libertad y transformación.

En esa libertad tal vez transicional en el trayecto de Hermida, se inscribe también el disco que grabó en honor a Serú Girán (Los 40 de Serú) producido, escrito y dirigido por él para una orquesta de veintidos músicos, más solistas invitados. “Como decía antes, para escuchar a Almendra tuve que esperar, al igual que con Piazzolla. Charly, en cambio, es algo que escuché de chico como a Roberto Grela. Para saber con cual quedarme de los dos tengo que sentir con qué conectar, si con lo que me vino dado o con lo que yo mismo salí a buscar”, sopesa el músico, al momento de comparar a Spinetta y Garcia, a la luz de sus trabajos sobre ambos, al que sumará otro en homenaje a su tercer héroe: Piazzolla. “Lo que se impone en mí, en este tiempo difícil, es ante todo mis ganas de tocar. De hecho, me estoy juntando con otros músicos a tocar la música que Astor escribió para noneto. Estoy disfrutando mucho de eso, y luego veremos si podemos tocar esto en algún lado, o solo grabarlo”.